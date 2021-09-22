Минздрав составит список профессий, для которых обязательна вакцинация

Министерство здравоохранения утвердит перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

"В Министерстве здравоохранения утвердят четкий перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции. В него включат работников учебных заведений, работников центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также работников местных государственных администраций. Соответствующее протокольное решение приняли сегодня на заседании правительства", — сказано в сообщении.

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По оперативным данным на 19 сентября хотя бы 1 дозу вакцины от COVID-19 получили только 49% работников сферы образования, полностью вакцинированы — 39%. При этом, например, хотя бы одной дозой вакцинировано 86% работников екстренкы, 91% состава ВСУ и 85% сил МВД.

В Минздраве отметили, что Европейский суд по правам человека в апреле 2021 года подтвердил, что обязательная вакцинация является законной и может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

При этом статьей 12 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных болезней . Определение такого перечня профессий относится к полномочиям Минздраве.

Напомним, 22 сентября Кабмин инициировал законопроект, который предполагает усиление ответственности за подделку документов о вакцинации от коронавируса.