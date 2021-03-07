Муж Тихановской изменил свое мнение по поводу Крыма: полуостров должен быть украинским

Муж кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей изменил мнение по поводу украинцев и аннексии Крыма, когда увидел, как российские медиа освещают ситуацию в Беларуси.

Об этом Тихановский написал в письме из тюрьмы, передает основанный им Telegram-канал "Страна для жизни".

Известно, что именно Сергей Тихановский должен был идти на выборы против Александра Лукашенко, он стал известным благодаря блогу, в котором критиковал действующую власть. Однако перед выборами его арестовали, а жена Сергея Светлана Тихановская пошла на выборы вместо него (и, очевидно, выиграла их).

С началом протестов в Беларуси Тихановский, насмотревшись российского телевидения, изменил мнение относительно Крыма и украинцев в целом, о чем он заявил в ответе на письмо с вопросом "чей Крым?".

"То, что в Беларуси транслируются российские телеканалы — огромное зло. Раньше во время просмотра, например, "60 минут" у меня были сомнения по поводу достоверности изображения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали всех нас и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", — написал блогер и политзаключенный.

Как известно, до выборов президента Беларуси Тихановский бывал в аннексированном Крыму и поддерживал действия главы РФ Владимира Путина.

Уже во время предвыборной кампании, когда Тихановский был в тюрьме, его жена как кандидат была очень осторожной в высказываниях. Она говорила, что де-юре Крым украинский, а де-факто — российский.

Отмечается, что в целом эта ситуация демонстрирует, как поддержка Кремлем режима Лукашенко приводит к росту антироссийских настроений.

Ранее Светлана Тихановская анонсировала свой визит в Киев после местных выборов.