Политика 20 минут назад

Муж Тихановской изменил свое мнение по поводу Крыма: полуостров должен быть украинским

Российские СМИ оболгали украинцев, уверен белорусский оппозиционер

Сергей Тихановский. Фото: strana_official / Telegram Сергей Тихановский. Фото: strana_official / Telegram
Сергей Тихановский. Фото: strana_official / Telegram

Муж кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской Сергей изменил мнение по поводу украинцев и аннексии Крыма, когда увидел, как российские медиа освещают ситуацию в Беларуси.

Об этом Тихановский написал в письме из тюрьмы, передает основанный им Telegram-канал "Страна для жизни".

Кратко и по делу в Telegram

Известно, что именно Сергей Тихановский должен был идти на выборы против Александра Лукашенко, он стал известным благодаря блогу, в котором критиковал действующую власть. Однако перед выборами его арестовали, а жена Сергея Светлана Тихановская пошла на выборы вместо него (и, очевидно, выиграла их).

С началом протестов в Беларуси Тихановский, насмотревшись российского телевидения, изменил мнение относительно Крыма и украинцев в целом, о чем он заявил в ответе на письмо с вопросом "чей Крым?".

"То, что в Беларуси транслируются российские телеканалы — огромное зло. Раньше во время просмотра, например, "60 минут" у меня были сомнения по поводу достоверности изображения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали всех нас и поддерживают диктатора, совершенно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", — написал блогер и политзаключенный.

Читайте также:
Тихановская определилась, кому принадлежит Крым

Как известно, до выборов президента Беларуси Тихановский бывал в аннексированном Крыму и поддерживал действия главы РФ Владимира Путина.

Уже во время предвыборной кампании, когда Тихановский был в тюрьме, его жена как кандидат была очень осторожной в высказываниях. Она говорила, что де-юре Крым украинский, а де-факто — российский.

Отмечается, что в целом эта ситуация демонстрирует, как поддержка Кремлем режима Лукашенко приводит к росту антироссийских настроений.

Ранее Светлана Тихановская анонсировала свой визит в Киев после местных выборов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Проблемы с водой в Крыму обостряются: реки исчезают, а водохранилища пересыхают (ФОТО)
Проблемы с водой в Крыму обостряются: реки исчезают, а водохранилища пересыхают (ФОТО)
Телеканал "Дом" начал вещать на оккупированные территории через спутник
Телеканал "Дом" начал вещать на оккупированные территории через спутник
Протесты в Беларуси: власти повысили штраф за участие в незаконной акции протеста до €900
Протесты в Беларуси: власти повысили штраф за участие в незаконной акции протеста до €900
Загрузка...
Новое видео
Чи потрібен вам касовий апарат? РРО для підприємців в 2021 році — Ірина Нараєвська

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине подготовили несколько сценариев на случай прекращения транзита газа

  3. В Киеве ночью нашли труп женщины с полицейским удостоверением (ВИДЕО)

  4. Проблемы с водой в Крыму обостряются: реки исчезают, а водохранилища пересыхают (ФОТО)

  5. Убийство полицейской в Киеве: правоохранители задержали подозреваемую

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...