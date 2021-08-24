Мужчина поджег себя во время парада ко Дню Независимости в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

В центре Киева 25-летний мужчина облил себя неизвестным веществом и поджег во время праздничных мероприятий к 30-й годовщине независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Указано, что сотрудники полка полиции особого назначения №1 увидели действия мужчины, оперативно среагировали, совместно с гражданами потушили пламя и вызвали бригаду скорой помощи.

"Врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и госпитализировали в медицинское учреждение. Его жизни ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Данное событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства этого события и мотивы такого поступка.

Кроме того, около 13:00 в дежурную часть полиции Киева поступило сообщение о том, что возле здания Киевской горгосадминистрации неизвестный облил себя и флагшток красной краской. Свои действия он объяснил тем, что хотел привлечь внимание общества.

Полицейские задержали нарушителя, им оказался уроженец Запорожской области, 1987 года рождения.

Отделом дознания начато уголовное производство по статье хулиганство Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 26 февраля 2020 года перед зданием Офиса президента в Киеве на Банковой, 11 мужчина пытался совершить акт самосожжения.