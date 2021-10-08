Политика 1 час назад

НАБУ проверяет информацию о возможном наличии офшоров у нардепа от "Слуги народа" Шуляк

Ее подозревают во владении компанией на Британских Виргинских островах

Елена Шуляк. Фото: пресс-служба "Слуги народа" Елена Шуляк. Фото: пресс-служба "Слуги народа"
Елена Шуляк. Фото: пресс-служба "Слуги народа"

Национальное антикоррупционное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании информации о том, что депутат Верховной Рады Елена Шуляк (фракция "Слуга народа"), возможно, является конечным бенефициаром компании InfrairAssets LTD (Британские Виргинские острова) и не передавала в управление корпоративные права в этой компании.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Українські Новини просили бюро предоставить информацию о том, проводились ли проверки бенефициара InfrairAssets LTD, а также о том, что InfrairAssets LTD является одним из соучредителей и бенефициаров ООО "КРИЭЙТОР", другим соучредителем и бенефициаром которой является сама Шуляк.

Кроме того, в запросе речь шла о проверке публикаций в СМИ о возможном наличии у Шуляк незадекларированных драгоценностей.

Читайте также:
Скандал с Pandora Papers: журналисты раскрыли тайные офшоры Зеленского

"Национальное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании предоставленной вами информации. Кроме того, указанная информация направлена в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для соответствующего реагирования", — говорится в ответе НАБУ на запрос.

Напомним, в июне 2021 года НАПК начало полную проверку декларации Елены Шуляк, которую компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала рискованной.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

"Слуги народа" попытаются изгнать Разумкова из Рады в ноябре — Корниенко
"Слуги народа" попытаются изгнать Разумкова из Рады в ноябре — Корниенко
"Одним врагом меньше": нардепа Третьякову накажут за скандальные слова о смерти Полякова
"Одним врагом меньше": нардепа Третьякову накажут за скандальные слова о смерти Полякова
Нардепу Тищенко поручили "похоронить" тему тарифов и энергоэффективности — СМИ
Нардепу Тищенко поручили "похоронить" тему тарифов и энергоэффективности — СМИ
Загрузка...
Новое видео
Чем больше денег у стартапа, тем хуже! Инвестор Илья Лаурс о том, сколько и куда нужно вкладывать

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2.  Под угрозой обеспечение больниц Черкасчины качественным кислородом

  3. В НБУ рассказали, сколько денег украинцы держат "под матрасом"

  4. Нардепа Культенко обвинили в раскачивании фракции "Слуга народа" — СМИ

  5. В Украине утвердили перечень профессий, для которых обязательны прививки против COVID-19

Ивент
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
Ярмарок вакансій Kyiv Post відбудеться 8 жовтня: які вакансії можна буде розглянути
На заході будуть присутні HR-директори топових українських компаній, які зможуть поділитись актуальними вакансіями та за необхідності провести інтерв’ю на місці
Загрузка...