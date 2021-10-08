НАБУ проверяет информацию о возможном наличии офшоров у нардепа от "Слуги народа" Шуляк

Национальное антикоррупционное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании информации о том, что депутат Верховной Рады Елена Шуляк (фракция "Слуга народа"), возможно, является конечным бенефициаром компании InfrairAssets LTD (Британские Виргинские острова) и не передавала в управление корпоративные права в этой компании.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Українські Новини просили бюро предоставить информацию о том, проводились ли проверки бенефициара InfrairAssets LTD, а также о том, что InfrairAssets LTD является одним из соучредителей и бенефициаров ООО "КРИЭЙТОР", другим соучредителем и бенефициаром которой является сама Шуляк.

Кроме того, в запросе речь шла о проверке публикаций в СМИ о возможном наличии у Шуляк незадекларированных драгоценностей.

"Национальное бюро начало информационно-аналитическую работу на основании предоставленной вами информации. Кроме того, указанная информация направлена в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции для соответствующего реагирования", — говорится в ответе НАБУ на запрос.

Напомним, в июне 2021 года НАПК начало полную проверку декларации Елены Шуляк, которую компьютерная система логического и арифметического контроля (ЛАК) признала рискованной.