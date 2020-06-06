НБУ решил изменить законодательство в интересах факторинговых компаний

Национальный банк Украины (НБУ) создал рабочую группу, которая будет разрабатывать предложения по изменению законодательства для урегулирования проблемных вопросов торгового и международного факторинга в Украине.

Как сообщает пресс-служба НБУ, в состав рабочей группы, кроме представителей Нацбанка, приглашены представители Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, Министерства экономики, Независимой ассоциации банков Украины, Всеукраинской ассоциации финансовых компаний, Ассоциации финансовых институтов, Ассоциации факторинговых компаний Украины, Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины и представители международных организаций.

Содержание предложений, над которыми будет работать рабочая группа, будет отражать подходы, описанные в уже обнародованной Белой книге с учетом предложений и замечаний, предоставленных участниками рынка после ее публикации.

Предложенное Национальным банком Украины регулирование рынка факторинга имеет две ключевые цели:

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– содействие развитию в Украине классического торгового факторинга как инструмента доступного и быстрого финансирования и управления дебиторской задолженностью для бизнеса;

– установление требования по прозрачности и соблюдения правил рыночного поведения при осуществлении коллекторской деятельности и разграничить ее с рынком торгового факторинга.

Рабочая группа должна представить предложения изменений в законодательство, направленные на достижение указанных целей, до 15 июля 2020 года.

Напомним, в ноябре 2019 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на своем заседании рассмотрел проект закона №2133 "О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности".