Новый министр экономики не задекларировал дом под Киевом и квартиру жены в Москве

Новоназначенный министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не указал в своей имущественной декларации квартиру в Москве, доля в которой принадлежит его жене (гражданке России), имение в селе Романков под Киевом и 2 внедорожника.

Об этом сообщает программа "Схемы: коррупция в деталях".

Как отмечают журналисты-расследователи, 17 марта, когда Верховная Рада назначила нового министра экономики Игоря Петрашко, он подал декларацию, в которой не было никаких данных о доходах и транспорте семьи, а по недвижимости была указана только одна квартира.

В то же время "Схемы" сообщают, что обнаружили у Петрашко еще несколько объектов недвижимости и авто.

"В частности, в декларации не указан дом в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков под Киевом. Согласно официальной выписке из реестра недвижимости, им владеет жена министра. Указанный метраж дома — 409 квадратных метров. Также в ее собственности здесь — 15 соток земли", — пишут журналисты.

Также в расследовании отмечается, что согласно российскому Единому государственному реестру недвижимости, жена Петрашко (гражданка России) владеет в Москве третью квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе (вместе с матерью и братом). Это имущество удалось найти с помощью предыдущей фамилии жены Петрашко — Позднякова.

В документе реестра отмечается, что кадастровая стоимость квартиры — около 18 млн рублей (сейчас это примерно $200 тысяч).

Также указано, что согласно реестру МВД, Игорь Петрашко является владельцем двух автомобилей-внедорожников — Suzuki Vitara S (2016 года выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 года выпуска). Упоминания о них в его декларации нет.

Сам Петрашко в комментарии "Схемам" заявил, что обязательно должен подать декларацию до вхождения в должность, но не успел ее заполнить "из-за нехватки времени".

"Я подал без наполнения, потому что, вы понимаете, собрать такое количество документов за такое короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную", — заявил он.

На уточнение, будет ли в декларации отражена московская квартира, в которой имеет долю его жена, министр поблагодарил "за напоминание" и отметил, что мог бы забыть о ней.

По закону, подать изменения в декларацию можно в течение 7 дней с момента его подачи.

Игорю Петрашко 44 года, из которых около 20 он провел в бизнесе. В 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst & Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина". По данным международных журналистских расследований, российская "материнская" компания "Тройки" принимала участие в масштабных схемах по отмыванию денег, в том числе российскими топ-чиновниками.

До 2013 года новый министр развития экономики работал в российском государственном "Сбербанке".

В апреле 2013 года начал работать в агропромышленном комплексе, в компании Ukrlandfarming беглого олигарха Олега Бахматюка.

Петрашко досталась экономика в достаточно сложном состоянии: падение промышленности, замедление экономического роста и вероятное наступление экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 17 марта Верховная Рада назначила новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко. За соответствующее решение проголосовали 243 депутата.