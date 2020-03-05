Милованов рассказал, почему отказался работать в новом правительстве

Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отказался от должности в новом Кабинете министров, чтобы дать возможность обновленному правительству реализовать свое видение экономики.

Об этом бывший чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Милованова, он и его команда приходили с устоявшимся, жестким видением того, что должен делать Минэкономики, изменения должны происходить на рынках, и как достичь результатов, поставленных перед нами.

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"Мы перезапустили государство впервые за многие годы. Мы начали создавать изменения, которые недавно были нужны Украине: рынок земли, изменения трудового законодательства, приватизация (настоящая, а не на бумаге), изменение коррумпированных руководителей госпредприятий, создание экосистемы для привлечения инвестиций", — написал экс-министр.

Он отметил, что сейчас в Украине происходит процесс трансформации.

"Изменения концептуальные и многоуровневые. Поэтому сейчас, когда общее видение подходов меняется, я готов уйти в сторону и дать возможность обновленной команде реализовать свое видение (которое вполне возможно будет более успешным). В то же время, я искренне надеюсь, что важные реформы не будут свернуты. Лично я сделал все от меня зависящее, чтобы запустить три рынка, которые дадут стране возможность развиваться. И при этом мы удержали курс, инфляцию и рост зарплат. Это главное", — резюмировал Милованов.

Ранее сообщалось, что Милованов поддерживает отделение Министерства аграрной политики и продовольствия после завершения земельной реформы и может его возглавить.

Однако 4 марта стало известно, что Милованов покинет свой пост.

Напомним, вчера, 4 марта, Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука, соответственно, весь Кабинет министров.