Политика 50 минут назад

Из бизнеса — в политику. Рада избрала нового главу Минэкономразвития

За назначение Игоря Петрашко главой Минэкономразвития проголосовали 243 депутата

Из бизнеса — в политику. Рада избрала нового главу Минэкономразвития Из бизнеса — в политику. Рада избрала нового главу Минэкономразвития
Игорь Петрашко. Фото: Факты

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада Украины назначила новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

За соответствующее решение проголосовали 243 депутата.

Петрашко возглавит объединенное Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "Громадське".

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Во время формирования нового правительства Дениса Шмыгаля, это министерство хотели разделить, выделив из него Министерство аграрной промышленности. Однако пока от этой идеи отказались.

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По информации издания, Игорю Петрашко 44 года, из которых около 20 он провел в бизнесе. В 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst&Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина".

До 2013 года новый министр развития экономики работал в российском государственном "Сбербанке".

В апреле 2013 года начал работать в агропромышленном комплексе, в компании Ukrlandfarming.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Верховной рады Украины депутаты проголосовали за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.

 

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