Из бизнеса — в политику. Рада избрала нового главу Минэкономразвития

Сегодня, 17 марта, Верховная Рада Украины назначила новым министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко.

За соответствующее решение проголосовали 243 депутата.

Петрашко возглавит объединенное Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает "Громадське".

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Во время формирования нового правительства Дениса Шмыгаля, это министерство хотели разделить, выделив из него Министерство аграрной промышленности. Однако пока от этой идеи отказались.

По информации издания, Игорю Петрашко 44 года, из которых около 20 он провел в бизнесе. В 2004-2007 годах работал сначала в московском, а затем в киевском представительстве компании Ernst&Young, работал в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина".

До 2013 года новый министр развития экономики работал в российском государственном "Сбербанке".

В апреле 2013 года начал работать в агропромышленном комплексе, в компании Ukrlandfarming.

Напомним, сегодня на внеочередном заседании Верховной рады Украины депутаты проголосовали за назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора Украины.