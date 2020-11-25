Политика 20 минут назад

Новый президент Молдовы Санду намерена встретиться с Зеленским после инаугурации

Санду намерена просить у стран-партнеров Молдовы предоставить необходимые тесты, лекарства, защитные средства и оборудование, используемое в лечении коронавируса

Майя Санду. Фото: Getty Images Майя Санду. Фото: Getty Images
Майя Санду. Фото: Getty Images

Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским после ее официального вступления в должность.

Об этом она заявила на пресс-конференции в среду, 25 ноября, сообщает местное издание NewsMaker.

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Также Санду назвала 3 главных приоритета своей политики на ближайшее время:

- сбалансированная внешняя политика;

- включение в бюджет на 2021 год денег, необходимых для преодоления эпидемиологического, экономического и социального кризисов;

- борьба с коррупцией и реформа юстиции.

Указано, что в первую очередь новоизбранный президент Молдовы намерена вести сбалансированную внешнюю политику, чтобы вывести страну из международной изоляции.

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"В связи с этим Санду отметила, что после ее инаугурации в Кишинев прибудет президент Румынии Клаус Йоханнис. Санду также договорилась после своего официального вступления в должность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским", — говорится в сообщении.

При этом дата инаугурации новоизбранного президента Молдовы не сообщается.

Кроме того, Санду намерена просить у стран-партнеров Молдовы предоставить необходимые тесты, лекарства, защитные средства и оборудование, используемое в лечении коронавируса.

Напомним, Майя Санду выиграла второй тур выборов в Молдове у пророссийского президента Игоря Додона, набрав 57,75% голосов избирателей.

После победы на выборах она заявила, что хочет вести прагматичный диалог со всеми странами, в том числе с Украиной.

Ранее Санду выступила за размораживание двусторонних отношений с Украиной.

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