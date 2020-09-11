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вчера, 12:59

Ощадбанк совместно с Mastercard запустил карту для подростков "Лайк’ю"

Все оплаты этой детской картой можно будет увидеть в аккаунте онлайн-банкинга родителей

Фото: facebook.com/oschadbank Фото: facebook.com/oschadbank
Фото: facebook.com/oschadbank

Государственный Ощадбанк совместно с Mastercard запустил в Украине предоставление банковской карты для подростков "Лайк"ю".

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Кратко и по делу в Telegram

"Лайк"ю" — обычная "взрослая" карта Mastercard с бесконтактным чипом и именем ребенка на ней. Функционал карты полностью такой же, как и у родителей, только без кредита. Рассчитываться "Лайк"ю" можно и в Украине, и за рубежом, и в Интернете", — говорится в сообщении.

При этом в банке объяснили, чему именно подросток сможет научиться с их новой картой:

- поймет, как самостоятельно управлять деньгами. Сначала карманными, а затем и собственными;

- будет отслеживать свои расходы, так как каждую оплату картой можно будет увидеть в собственном аккаунте подростка в онлайн-банкинге;

- ощутит, что сохранять деньги столь же круто, как и тратить их — ребенок сможет открыть "Мобільні заощадження" под 7% годовых;

- сможет самостоятельно оплачивать свои счета. Например, пополнять мобильный;

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- присоединит карту к Apple Pay или Google Pay и будет рассчитываться смартфоном.

Как уверяют в госбанке, их детскую карту трудно потерять или не заметить в сумке или рюкзаке, ведь она "буквально сияет благодаря своему неоновому цвету".

Примечательно, что все оплаты этой детской картой можно будет увидеть также в аккаунте онлайн-банкинга родителей, ведь технически "Лайк'ю" — это дополнительная карта к карте взрослого.

Указано, что заказать карту для ребенка от 6 лет можно онлайн через чат-боты на сайте Ощадбанка, в соцсетях или в ближайшем отделении.

Ранее похожие карты для детей запустили государственный ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, банк "Пивденный", Глобус Банк и monobank.

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