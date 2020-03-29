Отсутствие обоняния и температура: Скороход рассказала о своих симптомах

Внефракционный народный депутат Анна Скороход, которая заразилась коронавирусом, рассказала о симптомах своей болезни.

Как сообщила нардеп в Telegram, температура может быть не обязательно высокая.

"У меня постоянно была 37,5, до 38,5 поднималась только пару раз вечером", — отметила нардеп.

Скороход сообщила, что ощущает сильную ломоту в теле, особенно к вечеру, а также сильную головную боль "до слез".

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"Основное в моем случае — потеря обоняния, сухость и першение в горле", — добавила Скороход.

Депутат напомнила, что экспресс-тесты показывают более точный результат на 5-10 день симптомов, сначала у нее был отрицательный.

Напомним, вчера стало известно, что у внефракционного народного депутата Украины Анны Скороход обнаружили коронавирус.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Анна Скороход заявила, что ее супруга Алексея Алякина задержали правоохранительные органы. По словам депутата, это произошло из-за ее политической позиции. В частности, из-за того, что накануне она проголосовала против открытия рынка земли.