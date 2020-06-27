Payoneer заморозил деньги на картах пользователей из-за банкротства Wirecard — СМИ

Пользователи карт платежной системы Payoneer, у которых счет привязан к партнерской карте Wirecard AG, жалуются на то, что потеряли доступ к своим деньгам.

Как сообщает НВ, держатели карт не могут ни совершить оплату картой, ни вывести деньги на счет в местном банке.

По информации издания, пользователи карт Payoneer получили на свою почту сообщения, в которых говорится, что средства на картах оказались заморожены из-за банкротства финансового партнера системы — немецкой компании Wirecard AG.

"Как вы, наверное, видели в новостях, Wirecard AG объявила о несостоятельности в четверг. Ваша карта Payoneer Prepaid Mastercard выпущена ее дочерней компанией, Wirecard Card Solutions Limited (WCSL), в Великобритании. Сегодня Управление по финансовому поведению (FCA), которое регулирует WCSL, выпустило требования к WCSL, на какое-то время заморозив все операции с картами предоплаты", — говорится в сообщении, полученном пользователями.

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В компании добавили, что считают заморозку денег временной мерой. Отмечается, что пользователи временно не смогут ни снять средства с карты, ни получить на нее новые платежи.

На прошлой неделе аудиторы обнаружили на счетах Wirecard недостачу в 1,9 млрд евро. После чего бывший гендиректор компании Маркус Браун сдался полиции. После этого, 25 июня, компания подала на банкротство. Как уточняет Reuters, компания осталась должна кредиторам около $4 млрд.

Как пишет Finanacial Times, Брюссель потребует провести проверку в отношении Федерального ведомства по надзору за финансовым сектором ФРГ на предмет несоблюдения возложенных на него обязанностей по надзору за компанией Wirecard.

По информации портала Delo.ua, проблемы с выводом средств касаются только тех, у кого счет в Payoneer привязан к партнерской карте Wirecard. Так, собеседник Delo.ua в субботу вывел свои деньги со счета Payoneer на карту украинского банка без всяких препятствий.

"Слава богу, что я поленился заказать себе Wirecard", — сообщил собеседник Delo.ua.

Payoneer — платежная система, предоставляющая финансовые услуги и денежные онлайн-переводы. Система является зарегистрированным провайдером MasterCard по всему миру.