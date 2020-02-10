Payoneer назвал средний доход украинских фрилансеров

Фрилансеры в Украине зарабатывают в среднем от $650 до $2100. Об этом свидетельствуют данные исследования платежной платформы Payoneer.
В компании отмечают, что средние почасовые ставки украинских фрилансеров в ряде отраслей существенно отстают от мировых. В частности, это касается создания мультимедиа, переводов, управления проектами, поддержки клиентов, продаж и финансы.
В то же время, в технических нишах (программирование, IT, контроль качества) разрыв с мировыми показателями меньше, и многие украинские фрилансеры стремятся заработать с помощью своих технических компетенций.
Наиболее популярные отрасли деятельности, в которых работает 79% опрошенных фрилансеров:
– графический и веб-дизайн;
– программирование;
– IT;
– создание мультимедиа;
– маркетинг и копирайтинг.
Основные способы поиска работы:
– онлайн маркетплейсы (UpWork, Fiverr) — 71% фрилансеров в Украине и 68% фрилансеров в мире продвигают свои услуги на этих платформах;
– по рекомендациям — 15% украинских фрилансеров находят большую часть заказов через "сарафанное радио".
Как свидетельствуют результаты опроса, в целом, тенденции украинского рынка совпадают с мировыми: большая часть фрилансеров моложе 35 лет, мужчин-фрилансеров значительно больше, чем женщин и уровень удовлетворенности работой тесно связан с уровнем годового дохода.
Так, украинские женщины получают 74% средней почасовой ставки мужчин, в мире этот разрыв меньше — 84%.
Средние почасовые ставки фрилансеров:
– частично гендерное неравенство доходов вызвано специализацией мужчин в технических областях с высокими рейтами — программирования и IT;
– женщины зарабатывают больше в самой популярной нише — графический и веб-дизайн;
– средняя почасовая ставка у женщин составляет $18,8;
– средняя почасовая ставка у мужчин — $17,7.
Напомним, Украина по итогам второго квартала 2019 года заняла пятое место в ТОП-10 стран по росту рынка фриланса.