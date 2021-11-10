Под санкциями находятся более 500 "воров в законе"

На сегодняшний день под санкциями Совета национальной безопасности и обороны находятся более 500 "воров в законе", которым запрещен въезд на территорию Украины. Об этом на брифинге по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Относительно лиц, которые под санкциями. Речь идет о более 500 воров в законе, им запрещен въезд на территорию Украины. Это люди, которые после начала войны 2014 года массово въезжали в Украину с территории России, с других стран", — сказал Монастырский.

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По его словам, больше всего в списке "воров в законе" граждан России(56), Азербайджана(24) и Армении(9). Также министр добавил, что благодаря принятию закона о "ворах в законе" и санкциям СНБО, которые четко обозначили таких лиц, было возбуждено 253 уголовных дела по соответствующим статьям криминального кодекса — относительно расширения преступного влияния на территории Украины.

На момент принятия санкций СНБО из 17 "воров в законе" 9 были выдворены из Украины с запретом на въезд, 6-ти из них сообщено про подозрение о ведении преступной деятельности относительно расширения преступного влияния на территории Украины, одному уже вынесен обвинительный приговор суда и еще один находится под процедурой экстрадиции.

Кроме того, по словам Монастырского, благодаря санкциям СНБО удалось полностью остановить влияние так называемых "смотрящих" в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновецкой, Сумской и Запорожской областях.

Напомним, 14 мая 2021 года стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны вводит специальные санкции в отношении лиц, которые имеют статус "вор в законе".

21 мая президент Владимир Зеленский ввел в действие решение о применении персональных санкций против 674 боевиков, оккупантов и "воров в законе" и 138 компаний.

Вскоре криминального авторитета из санкционного списка СНБО, который ранее был "смотрящим" за Лубнами, выдворили в Россию.