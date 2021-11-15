Производители "зеленой" энергии заявили о дискриминации со стороны Кабмина

Представители основных отраслевых ассоциаций и инвесторов, которые работают в сфере "зеленой" энергетики, выступили против дискриминации со стороны правительства Украины при проведении выплат долгов производителям "зеленой" энергии. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

"Нас очень беспокоит факт, что идет сейчас выборочная оплата: для одних участников да, для других нет. Это очень трудно предсказать, как в такой ситуации вести себя дальше. Мы считаем, что это ненадлежащие условия для работы", — сказал Лоик Лерминье, директор дочерней компании турецкой Guris в Украине.

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Этой же проблемы коснулся и глава "Украинской ветроэнергетической ассоциации" Андрей Конеченков.

"Мы призываем правительство выполнить подписанный меморандум! Мы требуем, чтобы все правила для всего рынка действовали одинаково. Мы не имеем права делить — этим дадим деньги, этим не дадим. Весь рынок, который производил "зеленую" электроэнергию, должен получить средства за реализованную электроэнергию", -— сказал он.

При этом бывший глава ГП "Гарантированный покупатель" Константин Петриковец заявил, что правительство требовало от него оплаты долгов не всем компаниям, а только некоторым.

Эти заявления связаны с тем, что Ощадбанк начал проводить выборочные транзакции, продолжая блокировать платежи в адрес определенных компаний.

Напомним, что некоторые предприниматели умудряются проводить махинации благодаря "зеленому" тарифу. Так, бизнесмен из Черкасской области незаконно получил из госбюджета 40 млн грн. Для этого он организовал достаточно простую схему, воспользовавшись нормой в законодательстве.

Ранее сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит $75 млн на погашение долгов "Укрэнерго" перед перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников. Заявляется, что поступления от размещения облигаций покроют всю задолженность по платежам перед производителями "зеленой" энергии.