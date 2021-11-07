Энергетика 50 минут назад

ЕБРР выделит $75 млн на погашение долгов "Укрэнерго" перед "зелеными" энергопредприятиями

Поступления от размещения облигаций покроют всю задолженность "Укрэнерго" по платежам перед производителями возобновляемой энергии

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует $75 млн в ценные бумаги НЭК "Укрэнерго" для того, чтобы компания расплатилась с долгами перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников, передает пресс-служба банка.

"Европейский банк реконструкции и развития инвестирует $75 млн в облигации на $825 млн, связанные с устойчивым развитием и выпущенные НЭК "Укрэнерго" в попытке разрешить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны", — говорится в сообщении.

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В пресс-релизе также отмечается, что это первые облигации с привязкой к устойчивому развитию, выпущенные украинской компанией.

При этом, участие ЕБРР в качестве основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке.

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В ЕБРР подчеркнули, что поступления от размещения облигаций покроют всю задолженность по платежам перед производителями возобновляемой энергии.

"Эти инвестиции помогут восстановить доверие к украинскому сектору возобновляемых источников энергии и повысят доверие частных инвесторов и финансистов, проложив путь столь необходимым инвестициям для поддержки перехода страны к "зеленой" экономике", — сообщается в пресс-релизе.

Как заявил управляющий директор ЕБРР Маттео Патроне по Восточной Европе и Кавказу, Украине необходимо больше мощностей возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации, несмотря на что она уже располагает 8,5 ГВт ВИЭ-генерации, а в отрасль привлечено 11 млрд евро внутренних и иностранных инвестиций.

"Эта сделка позволит продолжить развитие отрасли возобновляемой генерации. ЕБРР гордится тем, что играет ключевую роль в разрешении сложной ситуации в этом секторе и помогает Украине продемонстрировать устойчивость, стабильность и предсказуемость своего инвестиционного климата", — рассказал Патроне.

В свою очередь директор ЕБРР, глава Energy Europe Гжегож Зелински отметил, что это знаковые облигации во многих отношениях.

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"Они прокладывают путь для развития большего количества возобновляемых источников энергии с помощью конкурентных аукционов или других инновационных коммерческих механизмов, что в конечном итоге обеспечит значительно более дешевую и более чистую электроэнергию для Украины в будущем", — пояснил Зелински.

Ранее сообщалось, что "Укрэнерго" вместе с "Магистральными газопроводами" и "Оператором рынка" отдали в управление Министерству энергетики.

Напомним также, что "Укрэнерго" в 2020 году получило убыток на сумму 27,5 млрд грн.

 

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