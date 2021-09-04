В Черкасской области бизнесмен "обчистил" госбюджет по "зеленому" тарифу на 40 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила механизм хищения денег при производстве электроэнергии в Черкасской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, местный предприниматель оборудовал собственную солнечную электростанцию, но зарегистрировал ее 100 отдельных домохозяйств. Это позволило ему без получения лицензии и по упрощенной процедуре незаконно заработать около 40 млн грн.

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По информации следствия, злоумышленник организовал эту схему в 2019 году. Он воспользовался нормой в законодательстве, которая позволяет каждому гражданину производить собственную "зеленую" электроэнергию и продавать ее государству.

При этом частное домохозяйство не может иметь мощность более 30 кВт. Если мощность выше — необходимо оформлять дополнительные разрешения, проходить проверки и получать плату по другому тарифу.

Чтобы обойти законодательство, делец решил вместо регистрации одного крупного предприятия решил продавать электроэнергию от имени 100 частных домохозяйств.

В СБУ отмечают, что электрогенерирующие установки, принадлежащие предпринимателю, размещены на земельных участках, где отсутствуют жилые или иные здания, что противоречит требованиям нормативных актов в сфере энергетики, и свидетельствует об использовании такого объекта в промышленных масштабах под видом большого количества частных домохозяйств.

Эта схема позволила без получения лицензии, по упрощенной процедуре в течение 2019 — 2020 годов получать деньги по "зеленому" тарифу. По оценкам специалистов, сумма ущерба от такой деятельности может составлять около 40 млн грн.

Кроме того, как установили сотрудники Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), данная ситуация негативно сказывается на стабильности работы энергосистемы Украины, а также ухудшает качество поставки электроэнергии потребителям области.

Совместными действиями СБУ и НКРЭКУ обеспечили прекращение расчетов за произведенную электроэнергию на сумму около 1,5 млн грн ежемесячно.

В настоящее время принимаются меры, в том числе в рамках зарегистрированного по данному факту уголовного производства, о привлечении к ответственности причастных лиц.

Напомним, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, доля ветровых и солнечных электростанций в генерации электроэнергии в Украине увеличилась почти в 2 раза до 6,8%(в 2019 она составляла 3,3%) при суммарной генерации в 148,9 кВт-ч.

Напомним, 11 марта "Укрэнерго" впервые в 2021 году применило диспетчерское ограничение производства электроэнергии на фоне роста профицита электроэнергии и увеличения генерации по "зеленому тарифу".

Как сообщалось, "Укргидроэнерго" планирует построить системы накопления электроэнергии и солнечных станций на гидроэлектростанциях.