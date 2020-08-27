Общество вчера, 15:50

Шість днів мистецтва: завершився третій Bouquet Kyiv Stage

Цьогорічний фестиваль охопив понад 40 музичних, театральних і літературних подій

Фото тут та далі: Віталій Маріаш, Аліна Гармаш / "Майстер Клас" Фото тут та далі: Віталій Маріаш, Аліна Гармаш / "Майстер Клас"
Фото тут та далі: Віталій Маріаш, Аліна Гармаш / "Майстер Клас"
Партнерский материал

З 20 по 26 серпня у заповіднику "Софія Київська" відбувався третій фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, організований Домом "Майстер Клас". Це були шість днів музики, виставок, театру, літературних читань і дискусій, інтерактивних дитячих програм і бесід під ясенем з людьми, що творять зміни. Загалом відбулося близько 40 подій, частина з яких транслювалися онлайн.

Тема, яка цього року об‎'єднала різні жанри мистецтва в єдиному просторі, — "Місто майстрів". А меседж Bouquet Kyiv Stage 2020, який виник під час карантину, — "Життя триває!". Цього року Bouquet Kyiv Stage став фестивалем прем‎'єр. У його фокусі були українські митці, а також голос у всіх його проявах.

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"Коли ми формували нову програму, то раптом побачили, що основний учасник цього року — це голос. Він пронизує музичну програму, втілюється у різноманітті співу —  це і вистави, й опери, і хори. І це, напевно, теж невипадково. Тому що спів — це провідник у високі форми буття. Саме тому голос став матрицею програми фестивалю Bouquet KyivStage — 2020", — говорить Ірина Буданська, співзасновниця й ідейна натхненниця фестивалю.

Саме з голосу, який наповнив місто, розпочався цьогорічний фестиваль. Концерт-відкриття "Простоспів" відбувався на дзвіниці "Софії Київської". Саме там музику Вікторії Польової виконував хор AVE й лунали дзвони. Організатори фестивалю пояснюють: це було символічне повернення голосу міста після тривалого карантинного мовчання. Спів і музика долинали до слухачів із висоти, накривали і огортали, — і це був новий і незвичний концертний досвід.

У перший день Bouquet Kyiv Stage відбулася ще одна важлива для культурної сфери подія — презентація проєкту 211 floor. Це платформа для якісного культурного контенту, яка є об‎'єднанням чотирьох категорій — соціальної мережі, сервісу для режисури відео, стрімінгу та продажу квитків на онлайн і офлайн події. Проєкт ініціювали Євгеній Уткін і Влад Троїцький. У команді проєкту — Андрій Сірченко, Дмитро Кошовий, Василь Кривоніс, Тетяна Фікс.

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"Останні пів року ми всі опинилися в ситуації, коли були змушені обмежити живе спілкування. Особливо це відчули люди мистецтва, для яких однією з найбільших мотивацій є самовираження й жива взаємодія з публікою. Віртуальний світ, звісно, не може замінити реальний, але може запропонувати щось нове, – говорить Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю Bouquet Kyiv Stage та платформи 211 floor. – Ідея проєкту 211 floor – піти у віртуальний світ. Дехто хоче полетіти на Марс, а ми плануємо побудувати віртуальний дім. Спочатку буде сайт, а через деякий час – і додаток, за допомогою якого можна буде бачити і вибирати події, які відбуваються в усьому світі, та спілкуватися одне з одним".

Музика є основним напрямом Bouquet Kyiv Stage. Однією з центральних музичних подій цього року став музичний марафон "Лятошинський — Гала", присвячений видатному українському композитору Борису Лятошинському. Куратор проєкту — піаніст Євген Громов — працював над програмою понад пів року.

"Це тригодинний марафон із камерної музики, написаної Борисом Лятошинським у 1920-х роках. Ми хочемо показати у глибокому зрізі всі куточки його камерної музики. Амплітуда настроїв і жанрів тут — колосальні. Кожен твір — дивовижний", – розповідає Євген Громов.

Серед прем‎'єр — концерт скрипальки Богдани Півненко "Присвята Мирославу Скорику". "На цьому концерті ми виконали твір, ноти якого я отримала вже після смерті Мирослава Скорика. На початку березня він залишив їх для мене у консерваторії, але розпочався карантин і я не змогла їх забрати. Я отримала папку з нотами в кінці червня, вже після його смерті. Ця п‎'єса називається Memory, і це дуже символічно", — говорить Богдана Півненко.

Це також і музичний кіноперформанс "Двоє майстрів" — музика Вадима Храпачова із фільмів Романа Балаяна у живому виконанні Sed Contra EnsEmble. І звуковий триб‎'ют музиканта Андрія Криченка до творчості Марії Примаченко, — "Дивосвіт Химер". Дозвіл на використання робіт художниці надав Благодійний фонд "Творча спадщина родини Марії Примаченко".

І музична програма у виконанні скрипальки Мирослави Которович, сопрано Сусанни Чахоян й камерного ансамблю "Артехатта" — "Букет для маестро Которовича". Також музичний проєкт композитора й музиканта Івана Тараненка "FusioFonia_Музика української землі", в якому він об‎'єднав фолк, етно, класику і джаз. І прем‎'єра нових творів Валентина Сильвестрова In Memoriam. Нові джазові програми представили Лаура Марті і Nazgul Shukaeva Project.

Завершальним акордом став спільний концерт New Era Orchestra (арт-директор і диригент — Тетяна Калініченко) і швейцарського віртуоза Моріса Штеґера Baroque Twist. Незалежний український камерний оркестр разом зі знаменитим блок флейтистом виконали потужні музичні композиції епохи бароко й найкращу версію твору Антоніо Вівальді "Чотири пори року", яку створив сучасний британський композитор Макс Ріхтер.

Ще одним ядром Bouquet Kyiv Stage стала візуальна програма. Вона була представлена художніми виставками з фокусом на період шістдесятників. Це — виставка "Місто людей: графіка шістдесятників", де були показані роботи — більшість з них уперше —  Олександра Дубовика, Олександра Левича, Олексія Захарчука, Михайла Вайнштейна, Віктора Зарецького та Алли Горської.

Живописець Олександр Дубовик, якому Bouquet Kyiv Stage завдячує своїм символом — Букетом, — також представив виставку робіт, які раніше не виставлялися. Її назва — "Спогад про майбутнє".

"Спогади про майбутнє" — це не просто гра в парадокси або спосіб розважити публіку. Питання про майбутнє дуже складне. Зараз проводяться вражаючі експерименти, які доводять, що майбутнє на рівні часток впливає на нас і змінює теперішнє. Загалом мистецтво живе поза часом — воно про ті самі речі, впродовж століть. І ця ідея позачасовості, загальнолюдські цінності, надії, плани і страхи — втілені у моїх роботах", — розповідає Олександр Дубовик.

Літературно-меморіальний музей Булгакова підготував особливу інсталяцію про міцний взаємозв‎'язок між містом і митцем — "Альма-матір Міхаїла Булгакова". А майстерня GORN представила на фестивалі виставку скульптур "Тіні".

Театральний напрям, який вперше з‎'явився у програмі, представлений перформансом режисера Олега Ліпцина "ЯR" — за поетичною збіркою Маріанни Кіяновської "Бабин Яр. Голосами". Поряд із професійними акторами до вистави долучилася й аудиторія.

"Про це вже так багато зроблено, сказано, написано, що для того, щоб братись за цю тему ще раз, потрібне якесь підґрунтя. І це підґрунтя я знайшов для себе у текстах Маріанни Кіяновської "Бабин Яр. Голосами". Ця поетична, надзвичайно вражаюча збірка, стала поштовхом для ідеї перформансу", – говорить Олег Ліпцин.

Серед нових напрямів цього року був і літературний. Його куратор — літературознавець і літкритик Євгеній Стасіневич. До програми увійшли чотири дискусії про урбанні тексти, публічне інтерв‎'ю з Софією Андрухович і Ніч поезії. Своїми історіями та досвідами на літературній сцені ділилися: Сергій Жадан, Катерина Калитко, Ірина Цілик, Ярослава Стріха, Михайло Назаренко, Марк Бєлорусець, Артем Чех, Світлана Тараторіна.

Дитяча програма представлена інтерактивними театралізованими виставами для малюків і їхніх батьків "Кольорові ігри" і "ТІК-ТАК" від об‎'єднання "Творчий дім", подіями для підлітків від простору архітектурної освіти Archikidz, а також творчими майстер-класами "Місто майстрів".

"Життя триває!" — такою була тема традиційних бесід під ясенем, на які щороку запрошує співзасновник Bouquet Kyiv Stage Євгеній Уткін. Бесіди проходили щодня у дворі "Софії Київської" під сторічним ясенем. До публічних розмов були запрошені люди, які в той чи інший спосіб змінили наше життя. Серед них — режисерка Ольга Данилюк, учений-гігієніст, голова Товариства токсикологів України Микола Проданчук, письменниця Маріанна Кіяновська, історик, доктор історичних наук, професор Георгій Касьянов та інші.

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Традиційно вхід на усі події був вільним за вхідним квитком на територію "Софії Київської". Також через обмеження, пов‎'язані з карантином, організатори та відвідувачі дотримувалися усіх необхідних заходів безпеки.

Детальніше про фестиваль можна дізнатися на сайті за посиланням чи у Facebook. Крім того, деякі з подій можна подивитися за посиланнями: Генрі Перселл MUSIC FOR A WHILE. Концерт Наталії Половинки, Nazgul Shukaeva Quartet & Vlada Buchko "X"Букет для маестро КоторовичаІван Тараненко. Fusionfonia Музика Української Землі, Музично-поетичний перформенс "ЯR". Режисер Олег Ліпцин, частина 1, Музично-поетичний перформенс "ЯR". Режисер Олег Ліпцин, частина 2.

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