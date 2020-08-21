У Києві презентували інтерактивну стрімінгову платформу для культурних проєктів 211 floor

У четвер, 20 серпня 2020 року, в рамках третього фестивалю Bouquet Kyiv Stage був представлений проєкт 211 floor — платформа для якісного культурного контенту. Про це розповіли у прес-службі проєкту.

Там пояснили, що платформа є гібридом чотирьох категорій — соціальної мережі, сервісу для режисури відео, стрімінгу та продажу квитків на онлайн і офлайн події. Також платформа пропонує доступ до бібліотеки контенту подій, що минули, та магазину партнерських товарів.

Проєкт ініціювали Євгеній Уткін і Влад Троїцький. У команді — Андрій Сірченко, Дмитро Кошовий, Василь Кривоніс, Тетяна Фікс.

"Останні пів року ми всі опинилися в ситуації, коли були змушені обмежити живе спілкування. Особливо це відчули люди мистецтва, для яких однією з найбільших мотивацій є самовираження й жива взаємодія з публікою. Віртуальний світ, звісно, не може замінити реальний, але може запропонувати щось нове, — говорить Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю Bouquet Kyiv Stage та платформи 211 floor. — Ідея проєкту 211 floor — піти у віртуальний світ. Дехто хоче полетіти на Марс, а ми плануємо побудувати віртуальний дім. 25 серпня вже буде сайт, а ще через деякий час буде доступним і додаток, за допомогою якого можна буде бачити і вибирати події, які відбуваються в усьому світі, та спілкуватися одне з одним".

Євгеній Уткін, співзасновник фестивалю Bouquet Kyiv Stage та платформи 211 floor

Ця інтерактивна стрімінгова платформа із вбудованим відеоредактором об'єднувтиме людей навколо тематичних подій й даватиме змогу монетизувати авторський контент. Тут можна буде створювати, редагувати та рекламувати власний контент, знаходити однодумців і спостерігати за актуальними подіями у реальному часі з будь-якого ракурсу без географічних та часових обмежень.

"Це справді неочікуваний формат, коли публіка опиняється всередині дійства, а не зовні, як у театрі, де все рівно є дистанція, що розділяє глядачів й акторів. А тут ти опиняєшся всередині події — і це зовсім інші відчуття, — говорить Влад Троїцький, театральний актор, режисер, драматург, засновник першого в Україні незалежного театру "Дах", художній керівник гуртів Дахабраха, фрік-кабаре Dakh Daughters, президент міжнародного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ, співзасновник платформи 211 floor. — Сьогодні люди продукують занадто багато контенту, важко на чомусь зосередитися, переважає фрагментарне мислення. А ця платформа дозволить нам повернутися до архітектурного мислення, до неспішності".

Розробники упевнені: актуальність такого продукту особливо зростає в ситуації, коли обмеження офлайн івентів значно скорочує джерела заробітку для артистів та доступ до потенційної аудиторії для організаторів подій. Проєкт стане корисним тим креаторам, які хочуть ділитися контентом, одночасно нарощуючи свій грошовий та соціальний капітал.

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"25 серпня вже можна буде зайти на сайт і подивитися та зрозуміти, як все працюватиме. Ця платформа — великий шанс робити те, що ми робимо, незалежно від таких обставин, як карантин, пандемія тощо, — говорить Тетяна Фікс, директор компанії 211 Floor. — Хочеться, щоб люди, які працюють у культурній індустрії, мали змогу робити свою справу, а у нас була можливість бачити результати їхньої роботи".