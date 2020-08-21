Политика и экономика 20 минут назад

Министр культуры решил выделить на ремонт клубов и библиотек 55 млрд грн

Сейчас на государственном учете находится около 130 тысяч недвижимых объектов культурного наследия, и 80% из них нуждаются в немедленной реконструкции 

Александр Ткаченко. Фото: Facebook Александр Ткаченко. Фото: Facebook
Александр Ткаченко. Фото: Facebook

На реализацию Указа Президента о мерах по поддержке сферы культуры и туризма необходимо 55 млрд грн. Об этом во время брифинга заявил министр культуры и социальной политики Украины Александр Ткаченко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, сейчас на государственном учете находится около 130 тысяч недвижимых объектов культурного наследия, и 80% из них нуждаются в немедленной реконструкции.

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Александр Ткаченко подчеркнул, что речь идет не только о реставрации и реконструкции, но и о трансформации старых клубов и библиотек в современные центры культурных услуг.

"Наша основная идея — не просто сохранить объекты, а наполнить их новым содержанием", — отметил министр.

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Напомним, 30 мая был обнародован открытый комментарий директора ГП "Укркинохроника" Алины Хорошиловой, которая обвинила Александра Ткаченко в манипуляциях и лжи с  целью "дискредитировать, обанкротить и приватизировать киностудию".

Как сообщалось ранее, 4 июня Верховная Рада с подачи парламентского монобольшинства "Слуги народа" по представлению Кабмина Дениса Шмыгаля назначила новым министром культуры уже бывшего главу парламентского комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Александра Ткаченко.

 

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