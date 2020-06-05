Земельно-культурный дерибан: в чем обвиняют нового министра культуры Ткаченко

В четверг, 4 июня, Верховная Рада (ВР) с подачи парламентского монобольшинства "Слуги народа" по представлению Кабмина Дениса Шмыгаля назначила новым министром культуры уже бывшего главу парламентского комитета по вопросам информационной и гуманитарной политики Александра Ткаченко.

Теперь у Ткаченко в руках все полномочия по управлению киностудиями, которые находятся в управлении или под контролем государства. И может так сложиться, что это управление приведет не к возрождению украинского кинематографа, а к его дальнейшему уничтожению.

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Напомним, 30 мая был обнародован открытый комментарий директора ГП "Укркинохроника" (*) Алины Хорошиловой, которая обвинила Александра Ткаченко в манипуляциях и лжи с целью "дискредитировать, обанкротить и приватизировать киностудию". "Из-за Ткаченко на территории нашего предприятия будут построены жилые дома", — подчеркнула директор "Укркинохроники".

Отметим, ГП "Укркинохроника" находится в Печерском районе Киева — на ул. Евгения Коновальца, 18, между станциями метро "Печерская" и "Дворец Украина". Киностудия занимает территорию в 1,9 га.

Хорошилова подчеркнула, что киностудия находится на балансе госпредприятия (учредителем которого является Минкульт), а также предъявила документы, в которых "Укркинохроника" просит у киевской мэрии землю под эксплуатацию своих зданий (документы в видео), а вовсе не под застройку, как утверждает Ткаченко.

Директор "Укркинохроники" напомнила, что инвестиционный договор с ЧАО "Зодчая Диадема" (**) был подписан еще в 2004 году и этот инвестдоговор дважды рассматривался Верховным судом.

Кроме того, Хорошилова упрекнула Ткаченко в явной непоследовательности. Во-первых, Ткаченко не смог сказать, сколько точно фильмов было снято на "Одесской киностудии", где новый министр владеет 25%. Во-вторых, как сказала Хорошилова, непонятно, почему "частное присутствие в "Одесской киностудии" — это хорошо, а присутствие частного инвестора в "Укркинохронике" — плохо".

Заявлению Алины Хорошиловой предшествовало письмо трудового коллектива "Укркинохроники" президенту Владимиру Зеленскому и руководителю его офиса Андрею Ермаку, которое было обнародовано 27 мая. В этом письме коллектив государственной киностудии просит президента и руководителя его Офиса защитить "Укркинохронику" от попыток обанкротить ее.

"Неоднократно руководство нашего предприятия обращалось в Министерство культуры, как орган управления ГП "Укркинохроника", с просьбой вмешаться в финансовую ситуацию, которая сложилась не предприятии. К сожалению, положительного разрешения этих проблем со стороны профильного министерства не происходило", — сказано в письме.

Чтобы получить дополнительные ресурсы для работы киностудии, между "Укркинохроникой" и частным инвестором еще в 2004 году был заключен инвестдоговор №035/12. "Из-за бюрократических процедур и сопротивления органа управления (Минкульта)..., инвестпроект до сих пор не реализован. Все это время инвестор, согласно договору, продолжает финансирование расходов и погашение долгов ГП "Укркинохроника"", — сказано в письме.

В документе подчеркивается, что нынешний директор киностудии Алина Хорошилова заняла этот пост в декабре 2016 года и за 3,5 года погасила задолженность госпредприятия в размере 9 млн 150 тысяч 868 гривен. "... Александр Ткаченко публично манипулирует фактами и игнорирует документы, которые подтверждают отсутствие долгов у киностудии, утверждает, что руководство студии доводит ее до банкротства, что совершенно не соответствует действительности", — подчеркнули авторы письма.

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Напомним, письму коллектива "Укркинохроники" и заявлению Алины Хорошиловой предшествовало выездное заседание комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики 20 мая, на котором рассматривалось положение дел на двух ГП — Киевской студии хроникально-документальных фильмов "Укркинохроника" и "Национальной кинематеки Украины" (***).

По данным аналитической системы Youcontrol, после этого заседания парламентского комитета была начата процедура банкротства "Национальной кинематеки Украины". Это госпредприятие находится на ул. Киото, 27 (Деснянский район Киева), рядом со станцией метро "Лесная". К слову, рядом с "Лесной" уже ведется скандальное строительство торгово-развлекательного центра, что однозначно указывает на привлекательность этих территорий для застройщиков.

Можно предположить, что, если бы не сопротивление коллектива и руководства "Укркинохроники" намерениям Александра Ткаченко и члена его комитета Павла Сушко (фракция "Слуга народа") обанкротить госпредприятие, по "Укркинохронике" тоже уже была бы объявлена процедура банкротства.

Получив портфель министра культуры, Александр Ткаченко получил все полномочия по управлению государственными киностудиями. И не исключено, что он продолжит педалировать вопрос банкротства "Укркинохроники". Как не исключено и то, что, пользуясь служебным положением, Ткаченко отдаст большую часть госзаказов именно на "Одесскую киностудию", поскольку 50% этого предприятия контролирует Минкульт.

Лоббизм застройщиков проходит красной нитью во всей истории вокруг банкротства "Укркинохроники". А ведь не один раз уже было подмечено, что попытка Ткаченко захватить объекты ГП "Укркинохроника" связаны с частными интересами Ткаченко в сфере кинопроизводства. Кроме того, что Ткаченко является фактическим собственником ЗАО "Одесская киностудия", глава парламентского комитета контролирует две кинопрокатные компании и сеть кинотеатров "Линия кино". Дальше еще интереснее. С 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал… девелопер-застройщик (SAGA Development) Андрей Ваврыш. Более двух лет Ткаченко и Вавриш совместно занимаются кинобизнесом. Но разве только кино объединило Ткаченко и Ваврыша? Конечно же нет. Интересы в строительном бизнесе — это и Ткаченко, и Вавриш.

Так, показательно, что глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко не отвечает на прямые вопросы журналистов о его связи с собственником строительной компании SAGA Development Андреем Ваврышем и причастности к схеме рейдерства предприятия "Укркинохроники".

На пресс-конференции Ткаченко представители СМИ интересовались строительством компании "Перфект групп", которое связывают с Андреем Ваврышем и которое ведется рядом с участком "Укркинохроники". Народный депутат Александр Ткаченко фактически не ответил не вопрос: "Знаете, я причастен к Одесской киностудии с 2006 года. К господину Вавришу? Секундочку, я же отвечаю на ваш вопрос. За это время, поскольку она наполовину частная, никаких застроек не было".

На уточняющий вопрос журналистов о партнерстве с Ваврышем глава комитета гуманитарного парламента Ткаченко также не удостоился предоставить точного объяснения: "Я ответил. Он (Вавриш) партнер Одесской киностудии, но к вопросу, который у нас сегодня, это никакого отношения не имеет. Касательно домыслов в моем строительстве чего-либо, это домыслы. Я не строитель, я как минимум, в прошлом, кинопродюсер, и этим, если закончу политическую карьеру, возможно, и продолжу заниматься".

Директор "Укркинохроники" Алина Хорошилова видит в демонстрационном уходе от вопросов о связах с застройщиком Ваврышем свидетельство о рейдерской атаке на "Укркинохронику" с целью получить землю для строительства объектов.

"Именно в этом случае, если Ткаченко добьется своего, я уверена, что на территории нашего предприятия будут новые жилые дома. На своей пресс-конференции на вопрос о его бизнес-отношениях с Ваврышем, Ткаченко пытается отвертеться, не давая четкого ответа на поставленный вопрос. Александр Ткаченко заявил, что он не строитель, а кинопродюсер. Но исходя из его бизнес-партнеров, меня берут большие сомнения. Во всех действиях Ткаченко, начиная от заседания комитета и заканчивая его пресс-конференцией, я вижу только одно — желание дискредитировать нашу киностудию для того, чтобы дальше обанкротить и приватизировать. Подобную схему со своим бизнес-партнером Ваврышем Ткаченко уже прокрутил на Одесской киностудии", — уверена Хорошилова.

При этом для Хорошиловой показательным является пример "Одесской киностудии", которая после приватизации Ткаченком и участия в кино-бизнесе Ваврыша фактически прекратила свое существование как известный киноцентр.

"Ну я искренне рада, что у Ткаченко Голливуд находится на Одесской киностудии, но дело в том, что в интернете очень много открытой информации, съемок зданий, помещений и интервью с людьми, которые на этой киностудии работали. Подозреваю, если этот человек будет министром культуры, то будет не культура, а одна большая стройка, о чем сейчас свидетельствует опять-таки наезд на центр Довженко", — заявила директор "Укркинохроники" Хорошилова.

К Ваврышу и Ткаченко примкнул еще один скандальный нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар. Столара связывают также с Андреем Богданом, экс-главой Офиса президента. Можно сказать, что в преддверии выборов мэра Киева сформировалась организованная политическая группа (ОПГ) Богдана-Столара-Вавриша-Ткаченко.

Похоже, что именно эта ОПГ стоит за недавним "очередным разоблачением" от Гео Лероса, близкого друга и соратника Андрея Богдана. Только в этот раз, помимо главы офиса президента Андрея Ермака, юный следопыт из Слуг решил еще зацепить и выборы в Киеве. Впрочем, как и в прошлы раз весь пар ушел в гудок, а обвинения больше походили на истерику. Оно и понятно почему.

Группа Богдана испытывает неприкрытое желание вернуться к власти, где можно заработать на дорогой столичной земле. В 2015-2018 годах тот же Столар занимался всеми вопросами Киева и даже считался "теневым кардиналом" городской власти Киева. Но после выборов президента Столара "ушли". И сейчас Столар создал новый киевский телеканал для формирования новостной повестки города Киева. Не удивлюсь, если лицом канала станет тот же Гео Лерос, а сам канал будет использован для возвращения Столару и его партнерам Богдану-Вавришу-Ткаченко влияния в столице.

* Державне підприємство "Українська студія хронікально-документальних фільмів" (код ЄДРПОУ: 02404397)

** Приватне акцiонерне товариство "Зодча Діадема" (код ЄДРПОУ: 32162688)

*** Державне підприємство "Національна кінематека України" (код ЄДРПОУ: 19485307)