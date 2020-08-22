Экономика 20 минут назад

США и Евросоюз договорились о снижении пошлин — впервые за 20 лет

ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США

Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

США и Европейский Союз подписали соглашение о снижении пошлин, которое расширит доступ к экспортным рынкам на сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Это снижение пошлин стало первым, согласованным США и ЕС за более чем два десятилетия", — говорится в сообщении.

В частности, об этом сообщили торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и торговый комиссар Евросоюза Фил Хоган.

Как говорится в тексте заявления, ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров из США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более $111 млн.

Указано, что Евросоюз отменит эти тарифы на основе режима наибольшего содействия задним числом, начиная с 1 августа 2020 года.

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Известно, что эти пошлины отменяются на 5 лет, а Еврокомиссия немедленно начнет процедуры, направленные на то, чтобы такие изменения имели постоянный характер.

В свою очередь Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимостью в $160 млн, включая определенные кулинарные полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, препараты для обработки поверхностей, ракетное топливо и зажигалки для сигарет.

Ранее Кабинет министров Украины установил пошлины на импорт дизтоплива, сжиженного газа и угля из России.

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