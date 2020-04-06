Энергетика 20 минут назад

США угрожают ввести ввозные пошлины на нефть

Трамп надеется, что использовать эти меры не придется

США угрожают ввести ввозные пошлины на нефть США угрожают ввести ввозные пошлины на нефть
Дональд Трамп. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп готов ввести высокие пошлины на импортируемую нефть, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

"Я введу значительные пошлины, если они не договорятся и цены останутся на нынешнем уровне", — заявил Трамп на брифинге.

В то же время он выразил уверенность, что делать этого не придется. При этом, президент подчеркнул, что "энергетика США полностью независима", поскольку располагает собственными запасами нефти и заполненными в настоящее время нефтехранилищами.

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"И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: "Мы не хотим иностранную нефть, мы просто будем использовать свою"", — добавил Трамп.

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Американский лидер считает, что это помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны.

Сегодня, 6 апреля, в режиме видеоконференции должна была состояться внеочередная встреча стран ОПЕК+, но из-за сохраняющихся разногласий она перенесена на 9 апреля.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель. 

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