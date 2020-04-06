США угрожают ввести ввозные пошлины на нефть

Президент США Дональд Трамп готов ввести высокие пошлины на импортируемую нефть, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.

"Я введу значительные пошлины, если они не договорятся и цены останутся на нынешнем уровне", — заявил Трамп на брифинге.

В то же время он выразил уверенность, что делать этого не придется. При этом, президент подчеркнул, что "энергетика США полностью независима", поскольку располагает собственными запасами нефти и заполненными в настоящее время нефтехранилищами.

"И если бы ввели пошлины, то мы бы, по сути, говорили: "Мы не хотим иностранную нефть, мы просто будем использовать свою"", — добавил Трамп.

Читайте также: Трамп решил вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке

Американский лидер считает, что это помогло бы спасти нефтедобывающую промышленность страны.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/xAIUh2s1OS — The White House (@WhiteHouse) April 5, 2020

Сегодня, 6 апреля, в режиме видеоконференции должна была состояться внеочередная встреча стран ОПЕК+, но из-за сохраняющихся разногласий она перенесена на 9 апреля.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время, члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.