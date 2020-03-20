Трамп решил вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке

Руководство США планирует вмешаться в ситуацию на нефтяном рынке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежедневном брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, передает Reuters.

"В нужное время я вмешаюсь", — сказал Трамп.

Он отметил, что у США "есть серьезные рычаги влияния на ситуацию", но пока они пытаются найти "нечто среднее" для позиции в ценовой войне между Россией и Саудовской Аравией.

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По словам Трампа, падение цен на нефтяном рынке "разорительно для России" и "очень плохо для Саудовской Аравии".

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"Они ведут борьбу по поводу цены и (объемов) добычи", — заявил Трамп.

В свою очередь, анонимные источники в Белом доме рассказали The Wall Street Journal, что администрация Трампа намерена оказать дипломатическое давление на Саудовскую Аравию и санкционное — на Россию. Она рассчитывает этими мерами принудить власти обеих стран к сокращению объемов добычи нефти.

Ранее США ввели санкции в отношении строящегося газопровода Nord Streem 2 и сбытового подразделения "Роснефти" в Венесуэле. Эксперты отмечают, что одной из целей увеличения добычи может быть сланцевая нефтедобыча в самих США.

Благодаря сланцевой революции нефтедобыча в США достигла почти 13 млн баррелей в сутки. Страны ОПЕК вместе с Россией и другими, не входящими в картель нефтедобытчиками, несколько лет ограничивали производство, чтобы удержать цены после обвала в 2014 — 2016 годах.

Напомним, 5 марта 2020 года представители 14 стран ОПЕК во главе с Саудовской Аравией приняли решение о дополнительном сокращении добычи "черного золота" на 1,5 млн баррелей в сутки.

В то же время члены ОПЕК не смогли добиться заключения сделки о масштабном сокращении добычи нефти с Россией и другими, не входящими в организацию производителями, из-за чего цены на топливо начали активно снижаться.

Уже 9 марта 2020 года цены на нефть в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнули почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, повторив антирекорд, установленный во время войны в Персидском заливе в 1991 году.

11 марта 2020 года цены на нефть выросли в надежде, что американские нефтяные компании сократят объемы производства.

Позднее Саудовская Аравия заявила, что готова увеличить объемы поставок нефти в Европу до трех раз и продавать ее по 25 долларов за баррель.