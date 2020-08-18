Украина повторно ввела пошлины на импорт российского топлива

Кабинет министров Украины снова ввел специальные пошлины на импорт некоторых товаров из России.

В частности, налог установили на дизельное топливо, сжиженный газ и энергетический уголь, говорится в постановлении правительства №719 от 17 августа 2020 года.

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Таким образом, как только суды признали незаконным старое постановление Кабмина о спецпошлинах, как тут же правительство выдало новое, а старое, убитое судом, отменило.

Как отмечается, введена пошлина в размере 4% на тяжелые дистилляты (газойлей), импортируемые из России по трубопроводу. В данную категорию относится российское дизтопливо.

В свою очередь на сжиженные газы и углеводороды введена спецпошлина в размере 3%.

"Постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Россией дискриминационных и недружественных действий в отношении Украины", — говорится в постановлении Кабмина.

Согласно документу №719 от 17 августа, теперь утратили силу аналогичные постановления Кабмина, которыми ранее вводились спецпошлины на российские дизтопливо, автогаз и энергетический уголь.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказалась проводить антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа из России.

В июле 2019 года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа прошлого года спецпошлину на трубопроводное дизтопливо и сжиженный газ.

В августе 2020 года суды первой и апелляционной инстанций отменили постановление КМУ от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа.

Ранее эксперты прогнозировали, что введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа российского производства вызовет рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий.