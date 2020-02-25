Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2020 год

Верховная Рада Украины будет работать согласно плану законодательной работы. В приоритете на 2020 годы — внесение ряда изменений в Конституцию, реализация инициатив президента Владимира Зеленского и кодификация законодательных актов. Об этом в ходе Форума Реформ "На пути к Вильнюсу" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент Delo.ua.

"Впервые за историю независимости Украины мы подошли к этому вопросу более скрупулёзно и слажено, внеся статью 19 в регламент Верховной Рады, которая обязала парламент действовать не просто так, а на основании плана законодательной работы", — сказал он.

В 2020 году приоритетов в работе Верховной Рады будет несколько. В первую очередь — внесение ряда изменений в Конституцию Украины, сообщил депутат.

"Первый блок — это изменения в Конституцию Украины. Мы завершим те изменения, которые были поданы президентом Украины, надеюсь, доведём до логического завершения. Это и сокращение количества народных депутатов, и вопросы относительно адвокатской монополии, законодательной инициативы народа Украины. Ещё одна инициатива, которая будет внесена и которая сейчас широко обсуждается в обществе, это вопрос децентрализации, — сказал он. — Второй блок — это законы, вторые предусмотрены Конституцией Украины, но до сих пор не были приняты в Верховной Раде. Преимущественно это касается 92-й статьи Конституции, где предусмотрено, что должно регламентироваться законодательными актами. Мы составили этот список законов, некоторые из них мы внесли в план законопроектных инициатив на этот год".

Ещё один блок для работы — вопросы, связанные с кодификацией и рекодификацей некоторых законодательных актов, систематизация национального законодательства, сообщил Стефанчук.

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Также, по его словам, Рада рассмотрит и первоочередные законодательные акты, которые, преимущественно представлены в программе президента: это вопросы, связанные с инвестиционным климатом, диджитализацией, народовластием и так далее. Ещё один блок — вопросы ратификаций, перечислил нардеп.

Подводя итоги уже сделанной Верховной Радой работы, депутат отметил, что парламентарии приняли более 100 законодательных актов. По его словам, не все они стали успешными.

Тем не менее, работал парламент над сферами борьбы с коррупцией, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата, справедливой судебной системы, обороны, инфраструктуры, социальной защиты и так далее, отметил он.