Политика 20 минут назад

Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2020 год

Депутаты собираются рассмотреть вопросы относительно адвокатской монополии, внесение ряда изменений в Конституцию и кодифицировать законодательные акты

Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2020 год Стефанчук назвал приоритеты Рады на 2020 год
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: "Украинские новости"

Верховная Рада Украины будет работать согласно плану законодательной работы. В приоритете на 2020 годы — внесение ряда изменений в Конституцию, реализация инициатив президента Владимира Зеленского и кодификация законодательных актов. Об этом в ходе Форума Реформ "На пути к Вильнюсу" заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент Delo.ua.

"Впервые за историю независимости Украины мы подошли к этому вопросу более скрупулёзно и слажено, внеся статью 19 в регламент Верховной Рады, которая обязала парламент действовать не просто так, а на основании плана законодательной работы", — сказал он.

В 2020 году приоритетов в работе Верховной Рады будет несколько. В первую очередь — внесение ряда изменений в Конституцию Украины, сообщил депутат.

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"Первый блок — это изменения в Конституцию Украины. Мы завершим те изменения, которые были поданы президентом Украины, надеюсь, доведём до логического завершения. Это и сокращение количества народных депутатов, и вопросы относительно адвокатской монополии, законодательной инициативы народа Украины. Ещё одна инициатива, которая будет внесена и которая сейчас широко обсуждается в обществе, это вопрос децентрализации, — сказал он. — Второй блок — это законы, вторые предусмотрены Конституцией Украины, но до сих пор не были приняты в Верховной Раде. Преимущественно это касается 92-й статьи Конституции, где предусмотрено, что должно регламентироваться законодательными актами. Мы составили этот список законов, некоторые из них мы внесли в план законопроектных инициатив на этот год".

Ещё один блок для работы — вопросы, связанные с кодификацией и рекодификацей некоторых законодательных актов, систематизация национального законодательства, сообщил Стефанчук.

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Также, по его словам, Рада рассмотрит и первоочередные законодательные акты, которые, преимущественно представлены в программе президента: это вопросы, связанные с инвестиционным климатом, диджитализацией, народовластием и так далее. Ещё один блок — вопросы ратификаций, перечислил нардеп.

Подводя итоги уже сделанной Верховной Радой работы, депутат отметил, что парламентарии приняли более 100 законодательных актов. По его словам, не все они стали успешными.

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Тем не менее, работал парламент над сферами борьбы с коррупцией, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата, справедливой судебной системы, обороны, инфраструктуры, социальной защиты и так далее, отметил он.

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