У берегов Турции затонула лодка с 45 нелегальными мигрантами

23 июля в 260 км к юго-западу от турецкого города Каш на побережье Средиземного моря затонула лодка, в которой находилось 45 нелегальных мигрантов.

Об этом со ссылкой на Министерство обороны Турции сообщает "Интерфакс-Украина".

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В министерстве заявили, что информацию о терпящем бедствие плавучем средстве получили еще в четверг вечером, 22 июля.

По информации агентства, для спасения людей были направлены два фрегата и самолет Военно-морских сил Турции.

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Поисковую операцию осложняют непростые погодные условия.

О судьбе находившихся в лодке людей, не сообщается.

Напомним, 16 апреля недалеко от побережья Туниса произошло кораблекрушение, в результате которого погиб 41 мигрант, в том числе один ребенок.

В апреле 2015 года в результате кораблекрушения, которое произошло в 70 милях от побережья Ливии, погибли 700 человек.

Источник фото: Depositphotos.