Общество 1 час назад

Ученые прогнозируют до 13,5 тысяч в день заболевших COVID-19 в Украине в январе 2021 года

В предновогодний период вирус будет распространяться активнее из-за мобильности населения во время зимних праздников и появления новых видов коронавируса

Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash
Фото: Anastasiia Chepinska / Unsplash

В январе наступающего 2021 года в Украине прогнозируют до 13,5 тысяч в день новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом идет речь в свежем исследовании ученых КПИ имени Игоря Сикорского совместно с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней.

В частности, в начале года по оптимистическому сценарию в стране будут ежедневно фиксировать 3-11,5 тысяч новых инфицированных в сутки, а по пессимистическому — 8,8-13,5 тысяч.

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При этом специалисты называют количество летальных случаев в диапазоне 80-200 в сутки, а количество выздоровевших — 12-24 тысячи в сутки. "Показатель летальности может удерживаться на уровне 1,75% — 1,81% с легкой тенденцией к росту", — добавляют ученые.

В то же время в исследовании подчеркивается, что в Украине показатель сделанных ПЦР-тестов значительно ниже среднеевропейского. Соответственно озвучиваемое число зараженных людей не соответствует реальной ситуации.

"В случае, если бы ежесуточно осуществлялось от 57 до 74 тысяч тестирований, сейчас мы имели бы в два раза большее количество зарегистрированных больных на коронавирус", — уверены эксперты.

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Объяснили они и некоторый спад заболеваемости, который наблюдался в декабре. По их данным, есть признаки постепенной адаптации украинцев к влиянию болезни.

Вероятно, доля выявленных больных COVID-19 со сравнительно легкими симптомами, которые выздоровели без специального лечения, могла составить 100% к зарегистрированным случаям, что вдвое снижает официальную статистику при относительно стабильном среднем количестве новых летальных случаев за сутки.

Однако в предновогодний период вирус будет распространяться активнее. Причиной этому будет мобильность населения во время зимних праздников и появление новых видов коронавируса, которые распространяются быстрыми темпами, считают ученые.

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