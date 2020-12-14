В Харькове произошел пожар в многоэтажке: погибли 2 человека

В Харькове утром в понедельник, 14 декабря, возник пожар в девятиэтажном жилом доме.

В результате происшествия погибли два человека, еще 12 жителей удалось эвакуировать, сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В частности, указано, что пожар произошел на улице Академика Вальтера на седьмом этаже многоэтажки. Туда было направлено 6 оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах и автолестница.

"Во время тушения огня в квартире спасатели нашли тела двух погибших людей, личности которых сейчас устанавливаются. Пока не известна причина возникновения пожара", — говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, к тушению пожара было привлечено 35 спасателей и 9 единиц основной и специальной пожарной техники.

Ранее, в ночь с 12 на 13 декабря, в Харьковской области произошел пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".

Напомним, в ночь на 9 ноября в Киеве горело общежитие Национального авиационного университета (НАУ). Во время тушения спасатели эвакуировали с верхних этажей 120 человек.

Кроме того, в Киеве произошел пожар в многоэтажке вблизи посольства Соединенных Штатов Америки. Огонь возник на 24-м этаже дома в Шевченковском районе.