Общество 1 минуту назад

В центре Полтавы горит старинное здание-памятник архитектуры (ФОТО, ВИДЕО)

В двухсотлетнем здании, изначально бывшим домом дворянского собрания, в советское время размещался кинотеатр имени Котляревского

Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС
Пожар в историческом здании в Полтаве, 9 декабря 2020. Фото: ГСЧС

Рано утром 9 декабря в центре Полтавы возник пожар в историческом здании на улице Соборности, 31, где ранее располагался кинотеатр имени Котляревского. Об этом сообщает Главное управление Госсслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области.

Сообщение о пожаре в летней площадке кафе поступило в 4:30. Прибывшие на вызов пожарные установили, что горит кровля кафе на площади около 150 квадратных метров, также огонь по смежным помещениям распространился и на здание кинотеатра.

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Изначально ГСЧС сообщила, что, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет, однако позже убрала эту фразу из сообщения.

В 9:15 пожар локализировали, продолжается его ликвидация. К тушению ГСЧС привлекла 44 человека личного состава и 13 единиц техники.

В свою очередь, патрульная полиция сообщила, что из-за ликвидации пожара движение в центре города временно ограничено.

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Здание по указанному адресу находится напротив круглого по форме Корпусного сада, построено в стиле классицизма в 1810 году как Дом полтавского дворянского собрания и считается памятником архитектуры. В советское время в нем размещался кинотеатр, ныне — концерт-холл "Версаль".

Напомним, что год назад в Одессе сгорело историческое здание на улице Троицкой, 25/Пушкинской, 37. В результате происшествия 16 человек погибли, 31 был госпитализирован.

Недавно же в Харькове произошел пожар на рынке "Барабашово", в результате чего сгорели 25 павильонов.

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