Происшествия 1 час назад

Салют круче, чем в Новогоднюю ночь: в России горел склад с фейерверками (ФОТО, ВИДЕО)

От огня начали массово взрываться петарды и фейерверки

Пожар-фейерверк в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области Пожар-фейерверк в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области
Пожар-фейерверк в Ростове-на-Дону. Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области

На рынке в российском городе Ростов-на-Дону загорелся павильон с пиротехникой, что привело к масштабному салюту.

Об этом со ссылкой на данные МЧС РФ сообщает "РИА Новости".

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Указано, что о пожаре на рынке "Классик" на улице Малое Зеленое Кольцо стало известно около 6:30 утра 6 декабря.

По последним данным, огнем были охвачены более 4 000 квадратных метров. При этом общая площадь двухэтажного павильона, по сведениям МЧС, составляет 3 200 квадратных метров.

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Известно, что пожару присвоили четвертый номер сложности. В тушении принимали участие 317 человек и 114 единиц техники. Тушение огня разбили на 4 боевых участка, позже их число возросло до пяти.

На видео с места происшествия видно, что от огня начали взрываться петарды и фейерверки.

Прокуратура Ростовской области РФ начала проверку соблюдения требований противопожарной безопасности.

К 10:55 удалось локализовать возгорание на трех участках, на еще двух проводится разведка.

Ранее в Харькове в ночь на субботу, 28 ноября, произошел пожар на территории ТЦ "Барабашово". В результате происшествия сгорело 25 торговых павильонов.

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