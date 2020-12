В ЮАР на нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

4 декабря на нефтеперерабатывающем заводе в городе Дурбане (ЮАР) произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

Как сообщает местная новостная служба News24, взрыв произошел на заводе нефтяной компании Engen.

"Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента", — завил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи.

По данным радиостанции EWN, в больницу доставлены шестеро пострадавших. Их состояние не внушает опасений, у них травмы дыхательных путей, вызванные едким дымом.

Компания Engen, контрольный пакет акций которого принадлежит малазийской Petronas и которая управляет предприятием, сообщила, что пожар вспыхнул около 07:10 и был потушен к 08:45 по Киеву.

Huge explosion on in Soyth Durban this morning at the Engen refinery. Adjacent community directly affected. #CorporateAcountability pic.twitter.com/EaR8D1jPli