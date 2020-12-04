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В мире 1 час назад

В ЮАР на нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

Взрыв произошел на заводе нефтяной компании Engen

Фото: скриншот YouTube Фото: скриншот YouTube
Фото: скриншот YouTube

4 декабря на нефтеперерабатывающем заводе в городе Дурбане (ЮАР) произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали несколько человек.

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Как сообщает местная новостная служба News24, взрыв произошел на заводе нефтяной компании Engen.

"Произошел взрыв на заводе нефтяной компании Engen, бригады экстренной помощи направляются на место инцидента", — завил представитель спасательной службы провинции Квазулу-Наталь Роберт Маккензи.

По данным радиостанции EWN, в больницу доставлены шестеро пострадавших. Их состояние не внушает опасений, у них травмы дыхательных путей, вызванные едким дымом.

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Компания Engen, контрольный пакет акций которого принадлежит малазийской Petronas и которая управляет предприятием, сообщила, что пожар вспыхнул около 07:10 и был потушен к 08:45 по Киеву.

В то же время, агентство Reuters информирует о семи пострадавших.

"Я увидел огромный огненный шар в центре нефтеперерабатывающего завода, из которого клубился густой черный дым. Через несколько минут мимо моего дома проехало множество автомобилей", — рассказал агентству Reuters житель Дурбана Шейн Ллойд Преториус.

Степень ущерба или влияния на производство завода мощностью 120 тысяч баррелей в сутки не установлена.

Напомним, 14 сентября 2019 года на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар.

 

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