В киевском метро произошел сбой оплаты проезда — у станций образовались огромные очереди

Во вторник, 8 сентября 2020 года, в работе киевском метро произошел масштабный сбой — через просадку напряжения в электросети перестала работать пассажирская автоматика метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе столичного метро в Facebook.

Из-за возникшей проблемы перестали работать сразу несколько способов оплаты за проезд: пропала возможность использовать электронный билет, а на терминалах сорвалась связь с банком для оплаты с помощью NFC.

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Это привело к тому, что на многих киевских станциях метро выстроились огромные очереди. Соответствующие фото и видео опубликовал портал dtp.kiev.ua.

На отдельных станциях по громкоговорителю людей призывали воспользоваться наземным видом транспорта или ранее приобретенными талонами. А на некоторых — вовсе пропустили бесплатно, передает Telegram-канал KIEVMAP.

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Проблему решали около двух часов, на данный момент работу системы оплаты в столичном метро восстановили в обычном режиме.

Напомним, ранее Городской совет Киева согласовал условия для получения кредита на 50 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 50 новых вагонов метро.

Отмечается, что новый подвижной состав будет гораздо качественнее уже используемого метрополитеном: он способен развивать более высокую скорость при меньших затратах электроэнергии.

По словам руководителя столичной подземки, за последние несколько лет Киевский метрополитен заменил или модернизировал 185 вагонов. Это — 22,5% всего парка, или 34% тех, что ежедневно выходят на маршрут в часы пик.