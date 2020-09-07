Власти Киева закупят 50 новых вагонов метро на деньги ЕБРР

Городской совет Киева согласовал условия для получения кредита на 50 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский на своей странице в Facebook.

"Уже скоро из подземки выедет 50 новеньких вагонов. Мы обновляем состав абсолютно новыми и комфортными вагонами: никакого "сделано в СССР". Киевсовет наконец предоставил гарантии ЕБРР для подписания соглашения. Проект рассчитан на 50 млн евро", — написал он в соцсети.

При этом Брагинский добавил, что новый подвижной состав гораздо качественнее уже используемого метрополитеном: он способен развивать более высокую скорость при меньших затратах электроэнергии.

По словам руководителя столичной подземки, за последние несколько лет Киевский метрополитен заменил или модернизировал 185 вагонов. Это — 22,5% всего парка, или 34% тех, что ежедневно выходят на маршрут в часы пик.

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Напомним, 26 марта 2020 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил выделение 50 млн евро на приобретение вагонов для киевского метрополитена.

Известно, что эти вагоны планируется использовать на Сырецко-Печерской линии: на новом участке, которой свяжет центр с районом Виноградарь.

Как сообщалось, 25 мая в Киеве возобновили работу метро после карантина по коронавирусу.