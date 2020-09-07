Транспорт 1 час назад

Власти Киева закупят 50 новых вагонов метро на деньги ЕБРР

Проект рассчитан на 50 млн евро

Фото: facebook.com/kyivmetro Фото: facebook.com/kyivmetro
Фото: facebook.com/kyivmetro

Городской совет Киева согласовал условия для получения кредита на 50 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 50 новых вагонов метро.

Об этом сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский на своей странице в Facebook.

Кратко и по делу в Telegram

"Уже скоро из подземки выедет 50 новеньких вагонов. Мы обновляем состав абсолютно новыми и комфортными вагонами: никакого "сделано в СССР". Киевсовет наконец предоставил гарантии ЕБРР для подписания соглашения. Проект рассчитан на 50 млн евро", — написал он в соцсети.

При этом Брагинский добавил, что новый подвижной состав гораздо качественнее уже используемого метрополитеном: он способен развивать более высокую скорость при меньших затратах электроэнергии.

По словам руководителя столичной подземки, за последние несколько лет Киевский метрополитен заменил или модернизировал 185 вагонов. Это — 22,5% всего парка, или 34% тех, что ежедневно выходят на маршрут в часы пик.

Читайте также:
ГАСИ запретила строить ТРЦ возле станции метро Лесная в Киеве

Напомним, 26 марта 2020 года Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития одобрил выделение 50 млн евро на приобретение вагонов для киевского метрополитена.

Известно, что эти вагоны планируется использовать на Сырецко-Печерской линии: на новом участке, которой свяжет центр с районом Виноградарь.

Как сообщалось, 25 мая в Киеве возобновили работу метро после карантина по коронавирусу.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Днепровском районе Киева до 8 сентября перекроют движение троллейбусов
В Днепровском районе Киева до 8 сентября перекроют движение троллейбусов
Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев
Авиакомпания airBaltic запускает рейс из Вильнюса в Киев
В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)
В Киеве вспыхнул пожар в высотке ЖК "Зеленый остров 2" (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Под Киевом в ДТП погибли мотоциклист и его пассажирка (ФОТО)

  3. Компания Новинского планирует построить в Николаеве индустриальный парк

  4. Арьев обнародовал новые доказательства по делу наемников из ЧВК "Вагнер"

  5. Налоговики Тернопольщины незаконно "списали" 57 тонн спирта на 1 млн грн

Загрузка...