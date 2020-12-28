В Кривом Роге в заброшенном здании завалило двух человек: один погиб (ФОТО, ВИДЕО)

Один человек погиб в ночь на 28 декабря в результате обрушения в двухэтажном неэксплуатируемом сооружении на Ферганской улице в Кривом Роге. Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение об инциденте спасатели получили в 0:26. По прибытию они обнаружили, что по неизвестным причинам обвалилось перекрытие между первым этажом и подвалом здания. При этом под завалами оказалось два человека без определенного места жительства.

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Одного из них смогли вытащить и передали медикам. Мужчина был в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести.

Отмечается, что он госпитализирован в травматологическое отделение Криворожской городской больницы №1. Тело погибшего же направлено на судмедэкспертизу.

Напомним, в Днепре 15 декабря из-за пожара в частном доме у промзоны погибли три человека, его тушили более двух часов.

Ранее в этом же областном центре упавший строительный кран раздавил кабину бетономешалки, в которой находится водитель.