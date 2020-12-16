Общество 1 час назад

В Днепре из-за пожара в доме погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

Огнем оказались повреждены перекрытия и крыша дома, сгорела хозяйственная пристройка

Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС
Пожар в частном доме в Днепре в ночь на 16 декабря. Фото ГСЧС

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Днепре вечером 15 декабря. Об этом говорится в сообщении Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Сообщение о происшествии в одноэтажном жилом доме на двух хозяев на улице Миколы Хвылевого поступило спасателям в 23:15.

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На месте пожарные обнаружили трупы трех мужчин, их данные устанавливаются. Огнем повреждены хозяйственная пристройка, деревянные перекрытия и крыша дома.

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Площадь пожара составила 65 квадратных метров. Локализовали его в 0:17, ликвидировали к 1:30. К тушению ГСЧС привлекла 15 человек личного состава и три единицы техники.

Судя по комментарию спасателя на видео, речь идет о доме №39 по указанной улице.

Напомним также, что 9 декабря горело старинное здание-памятник архитектуры в центре Полтавы, в результате пожара погиб человек.

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