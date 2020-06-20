В Минэкономики решили превратить космические предприятия в акционерные общества

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины работает над законопроектами о путях вывода из кризиса отечественной космической отрасли, в частности, о погашении задолженности по заработной плате работникам и корпоратизации предприятий.

Об этом шла речь во время совещания под руководством заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Светланы Панаиотиди, которое состоялось вчера, 19 декабря.

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"В Минэкономики обсудили пути вывода из кризиса отечественной космической отрасли... В частности, во время совещания были обсуждены законопроекты, предусматривающие погашение задолженности по заработной плате работникам, преобразования предприятий космической сферы в акционерные общества, согласование управленческих функций между центральными органами исполнительной власти", — сообщает пресс-служба Минэкономики в Facebook.

По информации министерства, такие шаги должны стать залогом восстановления потенциала отрасли, гарантией платежеспособности предприятий.

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Это также должно привлечь иностранных инвесторов и дополнительное финансирование для развития отечественной космической отрасли.

"Имеющиеся проблемы и состояние в космической сфере может быть исправлен благодаря комплексному подходу путем принятия пакета соответствующих законопроектов. Хотела бы выразить благодарность народным депутатам и заместителю министра финансов Украины за конструктивную позицию и поддержку указанных мероприятий, а также высказанное желание дальнейшего содействия в их реализации в отрасли, имеющей стратегическое значение для экономики, безопасности и обороноспособности страны", — заявила Панаиотиди.

Напомним, в сентябре 2019 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которого должен стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь".

Как сообщалось ранее, в июле исполнительная служба Минюста начала принудительное исполнение решения суда, согласно которому ГП "Укркосмос" должно выплатить крупнейшему в Европе оператору спутниковой флотилии SES (Люксембург) $3 млн, а также покрыть проценты и судебные издержки еще примерно на $0,4 млн.