В связи с эпидемией коронавируса ежегодную встречу YES перенесут на 2021 год

Ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии (YES), которая должна была пройти в 17 раз 10-12 сентября 2020 года, перенесли на 2021 год. Об этом рассказали в пресс-службе Фонда Виктора Пинчука.

Такое решение организаторы приняли в связи с пандемией коронавируса в Украине и в мире.

В то же время там подчеркивают, что "сохраняют преданность миссии интегрировать Украину в мир и обеспечить ей надлежащую роль в международной повестке дня".

"Встреча YES в 2021 году снова станет мощной дискуссионной площадкой в ​​Украине, которая поддерживает изменения в стране и развитие сети сторонников новой Украины по всему миру", — обещают организаторы.

Напомним, Ялтинская европейская стратегия (YES) основана в 2004 году украинским бизнесменом Виктором Пинчуком. YES выступает инициатором диалога между лидерами из Украины, ЕС, США и других частей мира.

В Украине она предоставляет площадку для открытой дискуссии политиков, бизнеса, представителей СМИ, гражданского общества и экспертного сообщества.

С 2004 по 2013 годы конференцию YES проводили в Ливадийском дворце в Ялте, но вследствие аннексии Крыма Россией ежегодные встречи перенесли в Киев.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 июля в Украине пройдет онлайн-конференция Technologication. На ней ведущие эксперты Amazon Web Services, Microsoft, Booking.com и Genesis расскажут о том, как бизнесу совершить быстрый и грамотный сдвиг в сторону диджитала и инноваций.