Эксперты из Amazon и Microsoft расскажут на онлайн-форуме о технологиях для бизнеса

Amazon Web Services, Microsoft, Booking.com, Genesis — лидеры своих сфер, которые переживали не один кризис и трансформацию. 15 июля в рамках онлайн-конференции Technologication ведущие эксперты этих компаний расскажут о том, как бизнесу совершить быстрый — и что самое главное — грамотный сдвиг в сторону диджитала и инноваций.

Событие будет посвящено технологиям, которые компаниям необходимо внедрять уже сейчас, чтобы продолжить развитие и обеспечить себе стабильный рост в будущем. На конференции выступят:

• Аттила Ленгьель, "Цифровая трансформация с помощью AWS". Аттила Ленгьель — менеджер по цифровой трансформации Amazon Web Services в регионе EMEA. Уже более 18 лет он создает облачные решения и программы для цифровой трансформации компаний и государств.

• Лукас Бернарди, "7 преимуществ машинного обучения". Лукас Бернарди — ведущий специалист по Data Science Booking.com. В компании он занимается разработкой продукта, рекомендательной системы, а также имплементацией искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

• Елена Мажуга, "Как превратить кризис в возможности". Елена Мажуга — инвестиционный менеджер Genesis Investments. Она работает в сфере венчурных инвестиций более четырех лет и начинала с компании TA Ventures. В Genesis Investments Елена ответственна за поиск стартапов, отслеживанием трендов индустрии, сопровождение сделок и помощь портфельным компаниям.

• Шаопон Ли, "Машинное обучение на практике". Шаопон Ли — Data & AI Business Lead в Microsoft. Он уже более четырех лет занимается разработкой продуктов и внедрением искусственного интеллекта в бизнес-процессы компаний. В Microsoft Шаопон ответственен за стратегию развития компании в сферах данных и ИИ в Скандинавских странах.

Конференция будет полезна предпринимателям, техническим директорам и менеджерам по развитию бизнеса, специалистам по искусственному интеллекту, облачным технологиям и Data Science, а также разработчикам всех уровней.

Спикеры расскажут о том, как грамотно проводить цифровую трансформацию бизнеса, познакомят с реальными кейсами использования искусственного интеллекта и других современных технологий, обсудят методы создания инновационной культуры в коллективе.

Старт события запланирован на 15:00 в PMHUB. Участие бесплатное при предварительной регистрации по ссылке. Детали можно узнать на странице ивента в Facebook.