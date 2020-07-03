CFA Society Ukraine и USAID создали бесплатный онлайн-курс "Основы финансов и инвестиций"

Ассоциация инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine, которая является частью глобальной сети сообществ CFA Institute, создала курс "Основы финансов и инвестиций" на образовательной платформе Prometheus.

Финансовая поддержка для создания этого курса была предоставлена в рамках гранта от Проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Об этом сообщили в Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine.

Курс полностью бесплатный, имеет 16 различных модулей и будет доступен онлайн с 7 июля 2020 года, который поможет слушателям повысить свои знания об инвестициях и правильно принимать решения по сохранению и приумножению сбережений. Ведь уровень финансовой грамотности украинцев является одним из самых низких в Европе.

Именно таковы результаты исследования, проведенного Проектом USAID "Трансформация финансового сектора" в 2019 году. Но 61% опрошенных украинцев хотели бы получить знания о том, как управлять собственными финансами.

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"Знания, которые получают слушатели этого курса, будут полезны им в течение всей жизни. Мы расскажем не только как приумножать сбережения, но и как выбрать финансового советника, и не быть обманутыми. Прослушайте этот курс, и, возможно, вы даже сможете уберечь своих родных и друзей от финансовых ошибок", — говорит заместитель руководителя Проекта USAID "Трансформация финансового сектора" Юлия Витка.

Курс "Основы финансов и инвестиций" раскрывает, что такое инвестиционный рынок и кто его участники, а также объясняет природу различных инвестиционных инструментов. Наиболее полезным этот курс будет для:

✅ Студентов, желающих получить более комплексное понимание того, как работают рынки капитала.

✅ Тех, кто начинает свою карьеру и хочет разобраться в тонкостях инвестиционных инструментов.

✅ Нефинансистов, которые занимаются ИТ, HR, учетом или маркетингом и хотят говорить на одном языке с финансистами.

✅ Начинающих инвесторов.

"Создавая этот курс, мы обращались к лучшим мировым наработкам, в частности от CFA Institute. За четыре недели курса слушатели узнают почти все о рынках капитала. Поймут, как становятся инвесторами, что такое инвестиционный портфель и как им управлять. Если коротко — начнут понимать профессиональный сленг инвестиционных специалистов и смогут принимать взвешенные инвестиционные решения", — объясняет президент Ассоциации инвестиционных профессионалов CFA Society Ukraine Алексей Соболев.

Больше подробностей о структуре и особенностях курса "Основы финансов и инвестиций" можно узнать по ссылке, регистрация на курс уже открыта.

Напомним, что в Украине индекс инвестиционной привлекательности составил 2,51 баллов из 5.