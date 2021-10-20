Происшествия 1 час назад

В Украине задержали нелегала, который находился в международном розыске

Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока. По данным Интерпола, там он причастен к совершению тяжких преступлений

Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока. Фото: СБУ Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока. Фото: СБУ
Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока. Фото: СБУ

В Черкассах задержан иностранец, который находился в международном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока. По данным Интерпола, там он причастен к совершению тяжких преступлений.

Сотрудники украинской спецслужбы получили информацию, что злоумышленник по поддельным документам прибыл на территорию нашего государства по международному гуманитарному обмену.

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Постоянно меняя адреса временного пребывания, он пытался скрываться от правосудия.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Решается вопрос о его экстрадиции в страны-происхождения.

Напомним, СБУ разоблачила и пресекла незаконную схему легализации иностранцев, благодаря которой в Украину въехали около 3,5 тысячи выходцев из стран повышенного террористического риска.

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