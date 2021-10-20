В Украине задержали нелегала, который находился в международном розыске

В Черкассах задержан иностранец, который находился в международном розыске.

Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины.

Задержанный является гражданином одной из стран Ближнего Востока. По данным Интерпола, там он причастен к совершению тяжких преступлений.

Сотрудники украинской спецслужбы получили информацию, что злоумышленник по поддельным документам прибыл на территорию нашего государства по международному гуманитарному обмену.

Постоянно меняя адреса временного пребывания, он пытался скрываться от правосудия.

Сейчас суд избрал задержанному меру пресечения в виде ареста.

Решается вопрос о его экстрадиции в страны-происхождения.

Напомним, СБУ разоблачила и пресекла незаконную схему легализации иностранцев, благодаря которой в Украину въехали около 3,5 тысячи выходцев из стран повышенного террористического риска.