В Украине легализовали под видом студентов 3500 потенциальных террористов — СБУ

Служба безопасности Украины заявляет о разоблачении и пресечении незаконной схемы легализации иностранцев, благодаря которой в Украину въехали около 3,5 тысячи выходцев из стран повышенного террористического риска.

Как говорится в сообщении спецслужбы, для прикрытия своей деятельности злоумышленники создали ряд фирм по набору зарубежных студентов.

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Однако на самом деле, по данным СБУ, этот канал использовался для легализации иностранцев в Украине или же для их дальнейшей перевалки в страны Европейского союза. Отмечается при этом, что большинство иностранцев были выходцами из стран Африки и Ближнего Востока.

"СБУ вышла на участников схемы в рамках уголовного производства относительно каналов нелегальной миграции и финансирования международных террористических организаций", — говорится в сообщении.

В Киеве и Днепре был проведен ряд обысков, по результатам которых правоохранители изъяли компьютеры, средства связи и электронные носители информации; документы (среди которых около 3500 "личных дел" иностранцев); печати фирм-контактеров; а также значительные суммы наличных средств.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса (создание террористической группы или организации, участие в ней или содействие ее созданию или деятельности).

Мероприятия по разоблачению проводили сотрудники департамента защиты национальной государственности СБУ и Управления СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Напомним, что неделей ранее СБУ сообщила о разоблачении трех злоумышленников, которые вербовали граждан Украины для участия в военных действиях в Сирии на стороне правительственных сил.