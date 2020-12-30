В украинские больницы с Covid-19 за сутки попало почти 3 тысячи человек, более 240 умерли

По состоянию на 30 декабря в Украине за время эпидемии коронавирусной инфекции зафиксировано 1045348 заразившихся, из чего 7986 за последние сутки.

Как сообщает Министерство здравоохранения, среди последних 272 ребенка и 453 медработника. При этом госпитализировано за день 2925 человек, 243 человека умерли. Выздоровели же, по данным Минздрава, сразу 16355 человек.

За минувший день проведено 52746 тестирований на коронавирус, в частности 35504 методом ПЦР и 17242 методом ИФА.

Наибольшее количество подтвержденных случаев заражения за сутки зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

Всего за время эпидемии выздоровело уже 698190 человек, а умерло 18324. Число проведенных тестирований уже больше 5546 тыс.

Общее количество заразившихся за это время по областям: Винницкая — 22242, Волынская — 32735, Днепропетровская — 58094, Донецкая — 35905, Житомирская — 38720, Закарпатская — 28065, Запорожская — 53428, Ивано-Франковская — 43072, Киевская — 58535, Кировоградская — 8345, Луганская — 10218, Львовская — 60923, Николаевская — 30500, Одесская — 70592, Полтавская — 35788, Ровенская — 40672, Сумская — 40305, Тернопольская — 33789, Харьковская — 68807, Херсонская — 17497, Хмельницкая — 38833, Черкасская — 38696, Черновицкая — 39815, Черниговская — 29633, Киев — 110139.