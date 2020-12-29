За день от Covid-19 в Украине умерло более 230 человек

По состоянию на 29 декабря в Украине за время эпидемии зафиксировано 1037362 заразившихся коронавирусом, в том числе за последние сутки 6988. Как сообщает Министерство здравоохранения, среди них 324 ребенка и 337 медработников.

Госпитализировано с Covid-19 за предыдущие сутки 1298 человек, умерло 232, а выздоровели 16106. За день проведено 43585 тестирований на коронавирус, в том числе 25965 методом ПЦР и 17620 методом ИФА.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Всего с начала эпидемии выздоровели уже 681835 человек, умер 18081. Тестирований проведено уже более 5,51 млн.

Общее число выявленных случаев по областям — Винницкая — 22078, Волынская — 32626, Днепропетровская — 57632, Донецкая — 35562, Житомирская — 38554, Закарпатская — 27974, Запорожская — 52689, Ивано-Франковская — 42949, Киевская — 57912, Кировоградская — 8248, Луганская — 10054, Львовская — 60560, Николаевская — 30300, Одесская — 69863, Полтавская — 35487, Ровенская — 40459, Сумская — 40170, Тернопольская — 33622, Харьковская — 68395, Херсонская — 17327, Хмельницкая — 38471, Черкасская — 38302, Черновицкая — 39662, Черниговская — 29458, Киев — 109008.

Напомним, согласно исследованию КПИ имени Сикорского и Института эпидемиологии и инфекционных болезней, в январе в Украине число заражений коронавирусом в сутки вернется к показателям до 13,5 тысяч в день.