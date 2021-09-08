В Умани для хасидов открыли фейковую кофейню Starbucks

В Умани (Черкасская область) накануне приезда хасидов жители города открыли заведение под названием Starbucks.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил журналист Андрей Жигайло.

"Здесь полхипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается", — подписал фото автор поста.

Стоит отметить, что в Украине пока нет ни одного официального заведения Starbucks, несмотря на то, что ранее ходили слухи о выходе мирового кофейного бренда на украинский рынок.

Напомним, в январе текущего года компания Nestle Украина объявила об официальном сотрудничестве с мировой компанией Starbucks.

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Таким образом, Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине, которое теперь можно приобрести в розничных сетях.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks начала использовать блокчейн-решение от корпорации Microsoft, которое позволяет клиентам из США отслеживать происхождение кофе.

Отследить место происхождения и обжарки кофейных зерен можно с помощью специального кода на пачках кофе.

О том, что Starbucks совместно с Microsoft собирается предоставить клиентам возможность получать информацию о кофе из купленной ими пачки, стало известно в 2019 году.