В Умани для хасидов открыли фейковую кофейню Starbucks

В Умани (Черкасская область) накануне приезда хасидов жители города открыли заведение под названием Starbucks.
Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил журналист Андрей Жигайло.
"Здесь полхипстерского Киева ждет прихода Starbucks в Украину. А он вон где, в Умани, оказывается", — подписал фото автор поста.
Стоит отметить, что в Украине пока нет ни одного официального заведения Starbucks, несмотря на то, что ранее ходили слухи о выходе мирового кофейного бренда на украинский рынок.
Напомним, в январе текущего года компания Nestle Украина объявила об официальном сотрудничестве с мировой компанией Starbucks.
Таким образом, Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине, которое теперь можно приобрести в розничных сетях.
Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks начала использовать блокчейн-решение от корпорации Microsoft, которое позволяет клиентам из США отслеживать происхождение кофе.
Отследить место происхождения и обжарки кофейных зерен можно с помощью специального кода на пачках кофе.
О том, что Starbucks совместно с Microsoft собирается предоставить клиентам возможность получать информацию о кофе из купленной ими пачки, стало известно в 2019 году.