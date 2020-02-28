Starbucks возобновляет работу 85% кофеен в Китае

Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о возобновлении работы 85% своих заведений в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal.

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон заявил, что они фиксируют улучшение обстановки и возобновляют работу на втором по величине для компании рынке .

"На фоне снижения числа новых заболевших в Китае мы видим ранние признаки восстановления ситуации в регионе", — написал Джонсон в письме, на которое ссылается The Wall Street Journal.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Напомним, Starbucks в январе 2020 года уведомила своих клиентов о закрытии более половины из около 4,29 тыс. своих кофеен в Китае в ответ на вспышку коронавируса. На текущий момент закрытыми остаются около 640 кофеен.

Отметим, что из-за вспышки коронавируса крупный бизнес спешит закрыть или ограничить свое производство в Китае. Например, американский производитель электромобилей Tesla временно закрыл завод в Шанхае в рамках расширенного распоряжения правительства Китая по противодействию распространению коронавируса.