Экономика 10 минут назад

Starbucks возобновляет работу 85% кофеен в Китае

У кофейного гиганта заявили, что в Поднебесной снова функциорует 85% заведений

Starbucks возобновляет работу 85% кофеен в Китае Starbucks возобновляет работу 85% кофеен в Китае
Фото: unsplash.com

Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, сообщила о возобновлении работы 85% своих заведений в Китае, которые были закрыты в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. 

Главный исполнительный директор Starbucks Кевин Джонсон заявил, что они фиксируют улучшение обстановки и возобновляют работу на втором по величине для компании рынке . 

"На фоне снижения числа новых заболевших в Китае мы видим ранние признаки восстановления ситуации в регионе", — написал Джонсон в письме, на которое ссылается The Wall Street Journal.

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Напомним, Starbucks в январе 2020 года уведомила своих клиентов о закрытии более половины из около 4,29 тыс. своих кофеен в Китае в ответ на вспышку коронавируса. На текущий момент закрытыми остаются около 640 кофеен.

Отметим, что  из-за вспышки коронавируса крупный бизнес спешит закрыть или ограничить свое производство в Китае. Например, американский производитель электромобилей Tesla временно закрыл завод в Шанхае в рамках расширенного распоряжения правительства Китая по противодействию распространению коронавируса. 

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