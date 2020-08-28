Starbucks начал следить за поставками кофе с помощью блокчейн-технологии от Microsoft

Известная сеть кофеен Starbucks начала использовать блокчейн-решение от корпорации Microsoft, которое позволяет клиентам из США отслеживать происхождение кофе.

Как сообщает Bloomberg, отследить место происхождения и обжарки кофейных зерен можно с помощью специального кода на пачках кофе.

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Отдельный код получат фермеры. С его помощью они смогут отслеживать свою продукцию.

Новый инструмент на основе блокчейна от Microsoft нацелен на привлечение молодой аудитории.

Напомним, о том, что Starbucks совместно с Microsoft собирается предоставить клиентам возможность получать информацию о кофе из купленной ими пачки, стало известно в прошлом году.

В 2020 году криптовалютная платформа Bakkt начала тестировать опцию Bakkt Cash в приложении Starbucks.

Ранее сообщалось, что сеть кофеен Starbucks планирует инвестировать $100 млн в фонд Valor Siren Ventures Fund.

Сам фонд, управляемый компанией Valor Equity Partners, будет определять и инвестировать в компании, разрабатывающие технологии, продукты и решения, связанные с продуктами питания или розничной торговлей.