Вице-премьер рассказал, когда должна пройти следующая встреча нормандской четверки

Следующая встреча лидеров стран нормандского формата может пройти в августе 2020 года. Об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в эфире "Свобода слова" на ICTV.

По его словам, саммит могут провести, если будут выполнены предыдущие договоренности.

"Возможно, следующий "Берлин" (нормандская встреча — Delo.ua) как встреча политических лидеров четырех стран "нормандского формата" должен состояться после того, как будет понятно, что "Париж" выполнен (договоренности на предыдущем саммите в конце 2019 года — Delo.ua). Но я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. При условии, что мы действительно движемся навстречу", — отметил Резников.

Он добавил, что Россия может специально затягивать время или же наоборот — в случае, если им что-то будет нужно на этих переговорах.

Напомним, последняя встреча глав государств Украины, Германии, Франции и Российской Федерации состоялась в Париже семь месяцев назад, а точнее 9 декабря 2019 года. На саммите предполагали, что помощники президентов и министры иностранных дел стран четверки подготовят новый саммит через четыре месяца.

В марте 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что главным условием следующей встречи является выполнение предыдущих договоренностей.

К выводу, что необходимо полностью выполнить решение Парижского саммита, пришли и политические советники глав государств нормандской четверки на встрече в Берлине 3 июля 2020 года.

В то же время в России заявили, что Украина перед встречей должна разработать и "согласовать с Донбассом" отдельные законы. Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков исключает участие США в нормандском формате — по его словам, привлечение США к переговорам даже не обсуждается.