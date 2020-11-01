Заминирование моста Патона в Киеве: полиция задержала пьяного "минера"

Полицейские задержали мужчину, который сообщил в воскресенье, 1 ноября, о минировании нескольких объектов в Киеве, в том числе и моста Патона.

Правоохранители проверили объекты, взрывчатки не нашли, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что утром в столичную полицию поступило 3 сообщения о заминировании разных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона.

По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева.

"В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Им оказался уроженец Черниговской области, 1993 года рождения.

"Полицейские задержали "минера". Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", — доложили в полиции.

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в полицию Киева поступило сообщение о заминировании моста Патона. Движение в обоих направлениях было временно ограничено.