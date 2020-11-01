Происшествия 1 час назад

Заминирование моста Патона в Киеве: полиция задержала пьяного "минера"

Взрывчатки правоохранители не нашли

Фото: Википедия Фото: Википедия
Фото: Википедия

Полицейские задержали мужчину, который сообщил в воскресенье, 1 ноября, о минировании нескольких объектов в Киеве, в том числе и моста Патона.

Правоохранители проверили объекты, взрывчатки не нашли, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что утром в столичную полицию поступило 3 сообщения о заминировании разных объектов на территории Печерского района, в том числе и моста Патона.

По указанным адресам немедленно выезжали работники профильных служб полиции Киева.

"В результате проверок взрывотехники никаких опасных предметов не нашли", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили личность мужчины, который предоставил ложную информацию. Им оказался уроженец Черниговской области, 1993 года рождения.

"Полицейские задержали "минера". Свой поступок преступник объяснить не смог, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения", — доложили в полиции.

Читайте также:
В Киеве "заминировали" аэропорт и станцию метро "Крещатик"

Следователи Печерского управления полиции начали уголовное производство по статье заведомо ложные сообщения об угрозе опасности граждан Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Как сообщалось, ранее в воскресенье в полицию Киева поступило сообщение о заминировании моста Патона. Движение в обоих направлениях было временно ограничено.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киеве упал строительный кран: проезд по улице Мишуги перекрыт
В Киеве упал строительный кран: проезд по улице Мишуги перекрыт
Экс-сотрудник НКЦБФР пролетел через Майдан Независимости, сбив насмерть двух людей (ВИДЕО)
Экс-сотрудник НКЦБФР пролетел через Майдан Независимости, сбив насмерть двух людей (ВИДЕО)
Под Конституционным судом протестуют против его решения по НАПК (ФОТО, ВИДЕО)
Под Конституционным судом протестуют против его решения по НАПК (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Як українці відреагували на заяву Шмигаля про кінець пенсій / Є питання

Новости дня

  1. У Зеленского и НАПК отреагировали на заявление Венецианской комиссии по КСУ

  2. Украина сократила экспорт сахара более чем в 2 раза

  3. Коронавирус: в Украине загруженность больниц для пациентов с COVID-19 превысила 67%

  4. В Венецианской комиссии и GRECO выступили против увольнения судей Конституционного суда

  5. В Киеве сообщили о заминировании моста Патона, движение перекрыто

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...