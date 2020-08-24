Происшествия 1 час назад

В Киеве "заминировали" аэропорт и станцию метро "Крещатик"

В полицию Киева поступил ряд анонимных сообщений о минировании объектов центре города

Фото: пресс-служба Нацполиции города Киева Фото: пресс-служба Нацполиции города Киева
Фото: пресс-служба Нацполиции города Киева

В полицию Киева поступила несколько анонимных сообщений о якобы минировании целого ряда объектов и зданий по всей столице, в основном в центральной части города.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, на линию "102" поступило несколько анонимных сообщений о якобы минировании целого ряда объектов, в частности, в центре столицы.

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В настоящее время полиция проверяет эту информацию.

В то же время, в областном главке уточнили, что поступили сообщения о минировании аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади "Майдан Независимости".

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"События должным образом зарегистрированы. На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками осматривают прилегающие территории. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце июля в полицию Киева поступило множество сообщений о минировании крупных объектов столичной инфраструктуры.

В частности, в полицию поступило анонимное сообщение о минировании площади перед станцией метро "Минская" в Киеве. Сообщение оказалось правдивым — взрывотехники нашли и обезвредили два самодельных взрывных устройства на Минском рынке.

Кроме того, в Киеве якобы заминировали торгово-развлекательный центр Ocean Plaza и Киевский апелляционный суд.

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